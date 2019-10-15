立橋人壽擬年底前加推5產品　冀明年代理團隊增至300人

由立法會保險界議員陳健波出任行政總裁的立橋保險，旗下立橋人壽於4月獲保監局發出壽險牌照。公司行政總裁李滿能表示，公司自7月推出首個產品以來業務理想，計劃於年底前將產品總數由5隻增至10隻，並於明年內將代理團隊擴至300人。

稱開業數月錄「千萬計」保費收入

李滿能出席記者會時透露，自7月至9月底，公司合共錄得「以千萬計」的保費收入，形容表現理想，計及公司今日新推出的一款合資格延期年金（QDAP）及一款定期壽險，現時貨架上共有5款產品，預期年底前再增添3至5個產品，其中包括自願醫保（VHIS）及新一款QDAP產品，已交由當局審批。

他表示，由於公司有意主攻銀髮一族，加上現有產品條款相對複雜，暫仍倚重經紀及代理兩大傳統銷售渠道，但隨着日後推出簡單產品，將會增強網上投保服務。他透露，目前公司已與50間保險經紀簽約，惟代理團隊仍需時招聘及培訓，目前約有30名代理，有意於明年內增聘至300人。

立橋人壽今日推出的兩項新產品，分別為5年定期壽險「立安心」及延期年金計劃「『存』為未來」。其中「立安心」主打以相宜保費提供保障，最低投保額為40萬港元或5萬美元，每5年續保並保證續保至85歲，接受18歲至70歲人士投保。至於「『存』為未來」則為可扣稅的全保證延期年金，接受45歲至60歲人士投保，保費繳付期為5年，年金期則為20年。以45歲非吸煙男性為例，內部回報率（IRR）最高為2.4厘。