中電首3季本港售電量增1.8%　派第3次中期息0.63元按年多3.3%

中電（0002） 公布首3季業務狀況，並宣派2019年第三次中期股息，每股 0.63 港元，按年多3.3%，料於12月13日派息，12月2日除淨。

首三季，中電在香港售電量為265.77億度，較2018 年同期上升 1.8%。在多項重大基建項目發展的支持下，商業和基建及公共服務客戶的售電量均有所上升。住宅客戶的售電量較去年同期輕微上升。

「可再生能源上網電價」計劃方面，截至9月底，中電收到超過5,200份申請，申請數目較首季時倍增，而當中87%經已獲批。

中電正陸續為香港所有客戶安裝智能電錶，截至9月底，已接駁235,000個智能電錶。為鼓勵節能及環保，中電今年1月推出的「全心傳電」計劃已有約200,000名客戶參加，全年可透過節約能源賺取獎賞。該計劃向弱勢社群提供電費資助，預計有40,000戶家庭受惠，截至9月底，已經收到逾29,000份申請。

澳洲批發電價持續高企和波動

澳洲市場方面，中電指批發電價持續高企和波動，增加了採購能源的成本，在客戶用電需求高峰期尤甚。上述市場狀況預期會影響公司未來的供應成本。

批發市場因引入更多可再生能源而持續波動，EnergyAustralia將繼續與政府合作，以在電價高企的環境下，應對減排和發展現代化、高效能源供應系統的挑戰。