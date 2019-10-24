【內房配股】彭博分析師：內房融資渠道收窄或現配股潮

寶龍地產（1238）和華潤置地（1109）在10月先後折讓配股籌資，市場憂慮內房將現配股潮，近日內房股價受壓。

彭博行業研究亞太區房地產行業分析師孔令儀指，潤地和寶龍在配股前都創下歷史新高的股價，配股價較理想。而內地收緊房地產融資政策，料未來有更多內房轉向在股市進行融資，如配股籌資、或透過分拆業務釋放價值。

她預視，未來會有更多內房分拆旗下物管業務上市，認為分拆可爭取到更高估值，屬利好消息。現時，物管板塊估值較高，市盈率可達22倍至40倍不等，內房板塊市盈率則只有約7至8倍，且公司將會有兩個平台在股市進行融資。

她續指，物管股屬輕資產，賺錢能力高，成本主要來自人工，不會面對融資困難，未來增長潛力巨大，且比房地產的政策環境更為理想，管理費有提升空間，以提升小區服務質素。

房地產融資渠道料持續收窄

孔令儀認為，內地房地產融資渠道將持續收緊，指房地產已過份佔用國家信貸資源，中央為防範房地產泡沫，以及基於經濟轉型需要依靠內需，「如人均收入都拿去還按揭，只會更少空間消費」，故不會輕易讓居民槓桿加大。

她續指，9月份內地新貸款市場報價利率（LPR）1年期下調，代表國家希望降低中小企短期借貸成本，而9月份5年期LPR維持不變，訊息是中央不會容易「放水」予樓市，故認為按揭利率未來會維持平穩。