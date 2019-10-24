【稅貸】華僑永亨推「全自訂」貸款計劃　還款期短至3個月

「綠色炸彈」即將來襲，銀行界每年一度的「稅貸大戰」已率先打響。華僑永亨信用財務宣布，推出「全自訂貸款計劃」，除了可自訂手續費，亦可自訂還款期，提供介乎3個月至24個月合共8個還款期選項。公司總經理吳幗欣表示，去年稅貸市場表現有所下滑，期望今年向客戶提供更大彈性，以吸納新客戶。

冀更大彈性助吸納新客

吳幗欣出席記者會時指，公司推出自訂稅貸已有2年，發現不少客戶不欲被動輒12個月的還款期「鎖死」，亦不希望拉長還款期令利息成本增加，故此決定提供更大彈性，容許客戶依其還款能力選擇還款期。她指出，去年該行推出的稅貸平均貸款額為38萬元，惟今年有望吸納更多年輕及非大銀碼貸款客，對業務表現有信心。

根據介紹，「全自訂貸款計劃」僅收取按年手續費，每月還本不還息，而還款期及手續費均由客戶建議，總收費則按還款期而定。以貸款額10萬、還款期3個月為例，總手續費為0.34%（即340元），相當於實質年利率2.07厘；以還款期12個月計，總手續費則為1.37%（即1,370元），相當於實質年利率2.59厘。吳幗欣強調，相關手續費水平須按個別客戶的信貸質素而定，或會低於或高於1.37%。