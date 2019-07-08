華僑永亨銀行：料聯儲局年內減息3次共0.75厘　抗經濟下行風險

市場人士預期，美國聯儲局月內極大機會減息，關鍵落在減息幅度，以及聯儲局對減息路徑如何著墨。華僑永亨銀行經濟師李若凡指，該行預期聯儲局年內減息共0.75厘，分別在7月、9月和12月各減息0.25厘，以防範經濟下行風險，及貿易戰帶來的影響，令經濟不至快速下滑，而非因經濟有衰退風險。

李若凡認為，中美年內達成貿易協議的機會低，雙方分歧明顯，但環球央行貨幣政策轉趨寬鬆，可維持經濟增長，她估計澳洲、紐西蘭央行會跟隨聯儲局，年底再減息1次。

本港經濟方面，她說「放慢是難以避免」，料本港進出口貿易和零售銷售數據，全年錄得低單位數跌幅。另外，由於受第一季GDP只增長0.6%影響，維持今年GDP增長為2.1%的看法，低於過去的歷史平均值。

示威活動不影響本港經濟

近日反修例引起一連串的示威行動，問到會否對本港經濟造成影響，她指從樓市指數創新高、股市反彈、港匯偏強，看來對市場影響不大，反而零售銷售等會較受貿易戰所影響。

樓市方面，她指今年以來量價齊升，但隨著環球經濟增長放緩，短期住宅供應量增，拆息上揚等增加供樓負擔，料下半年樓價走勢大致持平，全年升幅約為8%，長遠因供應和需求明顯不平衡，將維持穩健走勢。