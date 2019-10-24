餐飲股接連發盈警　業內人士稱情況嚴竣過沙士

香港餐飲市道疲不能興，多隻餐飲股傳來噩耗。繼大快活（0052）及經營煌府等酒樓的首灃控股（1703）發盈警後，大家樂﹙0341﹚今日亦發盈警，因市場氣氛疲弱，銷售未能實現增長，加上經營成本持續上升，集團預期截至今年9月底，中期股東應佔溢利按年減少約三分一 。隨著多間餐飲股發盈警，餐飲業情況令人相當憂慮。

政府提出修訂「逃犯條例」，引起持續多月示威活動，餐飲及零售業直接受到衝擊，不時傳出有餐廳倒閉的消息。餐飲行業失業率達6%，更有業內人士指出，有食肆要求員工放無薪假。

地鐵提早收車 打擊跨區消費

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，過往4個多月來，香港餐飲業生意額下跌了超過35%，損失達105億元。市民的消費意欲減弱，地鐵提早收車，令市民跨區消費減少，集團式經營的食肆以及中小型食肆的生意額均大降。

黃家和指，餐飲業最新失業率升至6%，是一個相當嚴峻，與沙士過之而無不及，若情況持續下去，相信不少公司的全年業績會欠佳。

有網民近期發起「黃店感謝祭」，鼓勵大眾用金錢「懲罰」曾表態力撐「反修例運動」的小店，以示支持和表達謝意。

談及部分市民發起的「黃藍消費戰」活動，他說黃藍店消費影響不太大，主要因為社會事件影響令整體生意下跌，一些在受示威活動影響地區的食肆，生意甚至下跌50%。即使推出優惠套餐，但作用也不大，優惠太多，就算有人流，也未必有利潤，可能要「蝕住做」。

熊麗萍料業界調整營運策略

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，因食材成本上升及政治問題影響，市民消費意欲下降，旅客數量減少，不少餐飲集團的經營壓力增加，但相信他們會調整營運策略，例如：減少門店數量、舖換舖、減省人手等的措施，務求開源節流。

熊麗萍表示，餐飲業最大的成本來自食材、租金及人工，過去半年食材價格高企，包括豬肉價格，令其他肉類成本提升。而租金方面，在業績期內，這些集團應暫時未受惠於商場及街舖提供的租金減免，成本高昂，惟生意減少，加不到價。短期內，餐飲股的走勢要視乎食材價格會否回落，以及業主會否減租。

那麼投資者對餐飲股有何部署？熊麗萍指出，受到業績拖累，相信餐飲股派息難免會調整，若投資者只作短期投資，便不宜考慮，若作中﹑長線則可以考慮。