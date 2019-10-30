渣打集團第三季多賺4%　稅前基本溢利飆近16%

渣打集團（2888）公布截止9月底止第3季業績，期內除稅前法定溢利按年上升4.04%至11.05億元（美元‧下同）；撇除重組及其他項目之影響，除稅前基本溢利增長15.8%至12.38億元。

經營收入按年增長7%

渣打第3季經營收入按年增加7%至39.78億元，經營支出則大致持平於25.01億元，集團指第三季及年初至今的收入對成本增長差均錄得正數，惟預料第四季成本將會超過上季水平，而全年成本增幅預料將低於通脹。雖然美國聯儲局今年由加息轉向減息，惟渣打第三季淨利息收入仍升9%至23.85億元，淨息差按年維持於1.56厘，惟較上季微跌6個基點。

期內渣打信貸減值擴大1.43倍，至2.79億元；有形股東權益回報上升160個基點至8.9%，距離管理層於2021年達致10%的目標僅1.1個百分點。

美聯儲今年開始減息，惟渣打淨息差水平仍得以維持。（路透社）

以地區劃分，大中華及北亞地區續為收入最大貢獻市場，期內經營收入增長2%至15.78億元；東盟及南亞地區經營收入則升13%至10.85億元；歐洲及美洲地區則錄最大反彈，收入增加19%至4.67億元。

第三季資本水平續獲改善

資本水平方面，集團指已完成10億元回購計劃，合共收購及註銷1.16億股股份，令全部已發行股本減少3.5%。目前渣打普通股權一級資本（CET1）比率為13.5%，按季上升6個基點，並繼續居於13%至14%的目標區間。

集團管理層重申，現時策略目標是於2021年或之前令有形股東權益回報達到10%，惟持續的地緣政治緊張局勢、短期內全球增長放緩，以及利率下調，均令其面臨的挑戰與日俱增。