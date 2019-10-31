香港經濟步衰退　工總︰冀政府投入更多資源　助中小企渡寒冬

政府統計處公布，根據預先估計數字，2019年第三季本地生產總值較上年同期實質下跌2.9%，是自2009年以來首次錄得季度按年跌幅，亦遠差於第一季的0.6%和第二季的0.4%輕微增長，而第三季香港整體貨物出口跌幅擴大。政府更預料2019年全年經濟很可能會呈現負增長。

香港工業總會（工總）表示自去年中美貿易磨擦開始以來，工業界一直飽受壓力。工總32個分組會員早前反映，受貿易戰影響，其業績跌幅約至兩至三成不等。外圍經濟不景，加上本地社會事件影響經濟表現，經濟前景令業界擔憂。工總希望政府繼早前推出三輪支援措施後，投入更多資源協助中小企打開新巿場，開源節流，渡過寒冬。

在協助中小企開拓市場方面，工總促請政府盡快進一步擴闊「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」資助的適用地區至非自由貿易協定國家；同時貿易發展局舉辦更多海外大型推廣活動，讓中小企以最能負擔的價錢參與。在協助企業減少支出方面，工總建議政府向中小企提供水、電、煤費用寬免和補貼，有助企業減省日常營運成本。

工總亦希望政府繼續積極與銀行業商討，考慮允許未有政府擔保的中小企於未來12個月內同樣可以「還息不還本」，暫時紓緩企業償貸和資金週轉的壓力。