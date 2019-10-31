【逃犯條例】本港或進入技術性衰退　中大教授：未會拖累整體經濟

第3季經濟增長數字於本月31日公布，行政長官林鄭月娥表示，若經濟增長再出現負數，連同第2季的負增長，意味香港便進入技術性衰退。自回歸以來，本港共經歷4次技術性衰退，對上一次是2008年至2009年金融海嘯期間，GDP按季則錄得連續4季負增長。 香港中文大學經濟學系副教授莊太量指出，預期本港第3季經濟仍會較差，但卻「未差到可以拖累整個經濟」。他又預計本港未來數月失業率將會升至約3%，但相信仍處於較低水平。

行政長官林鄭月娥早前指，若第三季經濟預估數字再顯示經濟負增長，連同第二季數據將會連續兩季陷入收縮，香港經濟處於技術性衰退。（資料圖片）

第3季GDP預先估計數字於周四公布。財政司司長陳茂波早前指，本港第2季的GDP按季呈負增長0.4%，若第3季亦呈負數，本港經濟將陷入技術性衰退。不過，若按年計，本港今年第1季GDP增長為0.6%；第2季為0.5%，均為正數。

上一次技術性衰退為金融海嘯期間

回顧回歸以來，本港經濟共經歷4次技術性衰退，分別出現在1997年至1998年、2001年、2003年、2008年至2009年。

在1997年第4季至1998年第4季，經季節性調整後的本地生產總值（GDP）與對上季度比較的變動百分率，錄得連續5季負增長；而在2001年，該數字亦錄得連續4季負增長；2003年本港爆發沙士疫情，重挫本港旅遊業及零售業，當年GDP則錄得連續2季負增長；而對上一次2008年至2009年金融海嘯期間，GDP按季則錄得連續4季負增長。

2018年至2019年經濟變化。

預期第3季經濟仍較差 若示威平息有助經濟復甦

香港中文大學經濟學系副教授莊太量指，預期今年第3季經濟會較差，「但未差到可以拖累整個經濟」。他指，今次經濟衰退主要源於本港內部問題，而非外圍因素和全球性問題，若示威衝突平息，相信經濟「復原期」很短，預計半年內旅客人數可恢復至高位。莊太量又指，在沙士疫潮期間，本港所有行業幾乎都受影響，而現時示威衝突主要集中在週末，故影響不及沙士疫情大，「你就當打風，每個星期打一次風。」

莊太量又指，縱觀全球其他國際金融中心，例如法國巴黎、美國紐約均出現示威遊行、而印尼多地更曾出現炸彈襲擊，但旅客人數在約一年後便能恢復正常。

▼本港經歷技術性衰退時GDP變化▼

今年7月至9月失業率為2.9%

政府統計處早前發表最新勞動人口統計數字指，本港今年7月至9月期間，失業率為2.9%，勞福局局長羅致光早前亦表示，受經濟衰退和社區衝突影響，預料本港失業率將進一步上升。

而翻查政府統計處資料，1997年至1998年本港失業率錄得2.1%至5.9%；而在2001年，本港失業率亦由年初的4.5%上升至年尾的6.3%；而在2003年，本港失業率則錄得7.5%至8.5%；而在2008年，失業率則由年初的3.3%上升至2009年初的5.3%。

莊太量指，預計本港今年第三季經濟出現負增長，「但未差到可以拖累整個經濟」。（資料圖片）

莊太量：預期失業率仍維持低水平

而在失業率方面，莊太量指，預計10月、11月失業率仍會上升，但預計僅會升至3%左右，仍然處於較低水平。他解釋，因本港人口老化，勞動力不斷萎縮且仍然緊張，因此大部分「打工仔」工作均不受影響。他指，飲食業會受到較大影響，惟地區性的餐飲業不會令整體失業率大幅上升。

他又指，即使有某些行業失業率上升，本港其他行業亦能吸收該行業的失業人士。他解釋，2015年本港零售業及旅遊業失業率均有大幅上升，但當年整體失業率並沒有因此大幅上升，（2015年零售、住宿及膳食服務全年失業率為4.7%，而全年失業率維持在 3.2% 至 3.3% 之間），反映本港有其他行業能吸收部分失業人士，相信在今次風波中，情況亦將相若。