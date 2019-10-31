【美國減息】滙豐牽頭調低最優惠利率　專家料再減機會渺茫

聯儲局一如市場預期減息0.25厘，但滙豐今早宣布，11年以來首度調低港元最優惠利率（P）0.125厘至5厘水平，卻大出市場意料之外。滙豐亞太區顧問梁兆基強調，期望息口下降能為中小企帶來「及時雨」，又預料日後本港利率已再無下調空間。

「獅子行」對港息前景大打開口牌，是否意味今次減息「只此一次」？上海商業銀行研究部主管林俊泓坦言，港銀的減息決定令人意外，但認同港銀減息短期內或屬「可一不可再」，預料香港銀行明年將不會再度跟隨美國減息。

港美息口走勢向來不一，聯儲局自2015年起合共加息9次，惟香港銀行只曾於去年9月輕微加息0.125厘，加上自金管局於年初多番接錢後，港元匯價及港元拆息（HIBOR）已見回穩，故此外界普遍未預料香港銀行會跟隨美國減息。

滙豐今早率先宣布下調最優惠利率0.125厘，其餘三大行渣打、恒生（0011）及中銀香港（2388）其後跟隨。（資料圖片）

銀行界稱本港資金穩定 減息非必要

上海商業銀行研究部主管林俊泓不諱言，對本地銀行突如其來的減息感到意外，「觀乎過往兩次香港銀行的減息周期時，港元拆息均處低位，而比較之下現時拆息依然偏高。」以滙豐對上一次下調最優惠利率（即2008年12月底）為例，當時3個月港元拆息僅為0.95厘，較現時約2.17厘低出超過1厘。

早於滙豐宣布減息決定前，渣打亞太區金融市場部主管陳銘僑亦於電話會議上指，由於目前香港資金環境穩定，現時港銀並無急切需要跟隨減息，「傳統上要預測銀行減息，會比較最優惠利率及3個月拆息的距離，若高達350點子就傾向減息，惟現時兩者差距僅約300點子，屬於可減可不減的水平。」他又指，雖然本港政治事件尚未解決，但隨着外資開始接受此「新常態」，資金開始回流並帶動股市及盤房交易額回升，有助港息及港匯維持穩定，故此銀行並無調整息口的必要性。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，現時港元拆息未算低，對港銀減息決定感意外。

滙豐亞太區顧問梁兆基解釋減息決定時就指，減息純屬商業決定，該行考慮到未來利率或會持續低迷，加上期望減低客戶貸款成本，與香港中小企共渡時艱，而作出是次決定。他預告，滙豐減息「只此一次」，原因是現時儲蓄存款已跌至0.001厘，故此即使港元拆息下跌或美國再度減息，該行亦是「減無可減」。

料美國明年兩度減息 香港將不跟隨

話雖如此，不過一旦美國明年重啟減息步伐，會否對本港銀行息口帶來進一步壓力？林俊泓分析指，由於美國經濟增長放緩已成定局，失業率亦已跌至3.7%的歷史低位，相信聯儲局明年仍有一至兩次的減息機會，預料分別會於第一季及第三季。

至於香港息口走勢，林俊泓指出，由於本地銀行於美國加息周期僅曾加息一次，而相關加幅在今次調整後已完全抵銷，相信最優惠利率已無下調空間，將會一直保持橫行，「就算金融海嘯後的零息時代，最優惠利率都只是5厘左右水平，估計不會再下調。」