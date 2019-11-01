零售協會主席謝邱安儀料10月零售貨值跌幅　或破歷來紀錄

本港零售數據連跌8個月，9月零售貨值按年下跌18.3%，不過跌幅較上月的22.9%收窄，數據亦較市場預期的25.6%跌幅理想。零售管理協會主席謝邱安儀表示，在基數較低下，9月零售數據跌幅收窄合符預期，惟去年10月的基數大，預料10月的跌幅或會較8月更大，跌幅大概逾2成。

零售管理協會正在收集會員意見，謝邱安儀說零售業界普遍對前景感到悲觀，因為社會運動持續，市民消費意欲減少，加上遊客數量下降，若情況繼續，預計在11月及12月的傳統零售旺季，零售業生意會續吹淡風，而今年11月及12月跌幅會否收窄，將會取決於去年同期零售貨值基數大或小。她指目前有零售商叫員工放無薪假，也有商戶拖欠租金，反映零售商現金流出現問題，估計未來情況會愈來愈嚴重，街上空置舖頭將會愈來愈多，希望政府採取方法盡快令社會恢復平穩。

謝邱安儀冀希望各大地產商給予零售業適切紓緩，以免出現結業、倒閉及裁員潮。（黃舒慧攝）

減租措施不到位

部分地產商為旗下部份商戶減租，謝邱安儀指減租措施不到位，更有地產商未有動作，呼籲地產商與業界共渡時艱，希望紓緩措施可盡早推出，「所有紓緩措施不可以在8月後才給租戶」，未來計劃約見各大地產商，向他們反映租戶面對的困難。

李嘉誠基金會早前推出第一期「應急錢」計劃，首階段動用2億元支援飲食業，其後將會著力協助零售業。謝邱安儀透露該會已接觸了基金會，但未有實際計劃，她建議紓困措施是針對中小企，金額則「愈多愈好」，派6萬元只可對商戶有「止咳作用」，「好過冇」，希望基金會可在受惠商戶人數及援助金額兩者間取得平衡。