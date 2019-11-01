香港零售貨值連跌8個月　9月跌幅卻收窄至18.3%　勝預期

零售市道疲弱，政府統計處公布，9月零售業總銷貨價值按年下跌18.3%，跌幅較上月的22.9%收窄，為連續8個月下跌。今年首9個月零售業總銷貨價值按年下跌7.3%。

扣除其間價格變動後，9月零售業總銷貨價值按年下跌20.4%；首9個月合計的零售業總銷貨數量下跌8.3%。

只有燃料銷貨價值上升 其餘全跌

按零售商主要類別銷貨價值來看，期內超級市場貨品下跌2.6%；食品、酒類飲品及煙草下跌13.8%；電器及其他未分類耐用消費品下跌1.4%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌40.8%；百貨公司貨品下跌25.6%；藥物及化妝品下跌21.7%；服裝下跌26.3%；其他未分類消費品下跌15.3%；汽車及汽車零件下跌16.1%；傢具及固定裝置下跌7.2%；書報、文具及禮品下跌9.6%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌16.6%；中藥下跌18.2%以及眼鏡店下跌15.8%。只有燃料的銷貨價值上升5.9%。

政府發言人表示，本地社會事件持續令訪港旅遊業及與消費相關的活動受到重創。第三季零售業銷貨量合計按年下跌19.5%，接近一九九八年第三季的紀錄跌幅。零售業銷售表現短期內料會仍然疲弱。政府會密切留意相關情況，以及其對勞工市場和整體經濟的影響。