【逃犯條例】尖沙咀銅鑼灣四街逾50間吉舖　鞋店老闆：擬年底結業

反修例示威持續五個月，而且愈趨暴力，幾乎每個周末及紅日，都有警民衝突，「催淚」四起。銅鑼灣、尖沙咀及旺角一向是購物旺區，惟也是示威「戰場」，沒有被針對的零售店舖和食肆，同樣生意大受影響。記者早前一個閒日下午，巡視上述兩個地區的四條街道，總長約1.5公里，共發現逾50間吉舖，平均每行30米就有一間，部分已空置多年仍未租出，不少前身是服飾店、藥妝店、餐廳等。 於尖沙咀開店13年的鞋店店主表示，打算今年租約期滿年尾約滿便結業。他認為近年市道差，近月反修例運動令情況「差上加差」。他指生意額自運動開始跌四成，料未來經濟持續轉差，同街只會湧現更多「吉舖」。

香港人對香港冇信心，有錢嗰班唔肯使錢；冇錢嗰班冇得使。有啲後生揹住層樓，邊度夠膽使錢？ 尖沙咀加連威老道鞋店老闆劉先生

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吉舖前身多為服飾店、藥妝店​

在尖沙咀大型商埸The ONE，加連威老道向東行約不足300米，便有20間吉舖；在金馬倫道400米的路程，亦有約10間吉舖。在銅鑼灣方面，由東角中心開始，沿駱克道向灣仔方向行約500米便，有至少10間吉舖。在約350米長的波斯富街，則有10間吉舖。

上述四條街總長約1.5公里，記者數到至少有50間吉舖，即平均約30米，在這兩個旺區就有一間店舖無人承租。據了解，當中不少已空置了一段時間，前身大多是服飾店、藥妝店、餐廳等。

鞋店於加連威老道營業近13年，今年年尾約滿便結業。（黃詠榆攝）

鞋店生意跌四成 老闆：呢幾個月冇人行夜街！​

「香港人對香港冇信心，有錢嗰班唔肯使錢；冇錢嗰班冇得使。有啲後生揹住層樓，邊度夠膽使錢？」在尖沙咀加連威老道經營鞋店的劉先生婉拒上鏡，他以此數句，總結將近13年所見市道變化，他直言打算今年年尾約滿便結業。他認為近年市道差，近月的反修例示威令情況「差上加差」，他認為除了購物模式改變外，近年港人消費意慾亦不大。

他表示，自反修例行動開始，生意額下跌近四成，「呢幾個月冇人行夜街！」他向記者說，同街大部分吉舖已空置了一段時間，最近期倒閉的是一間餐廳。他預料未來經濟持續差，坦言身邊不少有資金的朋友亦預備離開香港，相信未來只會湧現更多「吉舖」。

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有駱克道商戶向記者透露，附近有藥房與業主協調減租不果，無奈結業。（資料圖片／盧翊銘攝）

依家點平你都唔夠膽租，都唔知幾時（市道）會好返。 銅鑼灣駱克道時裝店負責人鍾小姐

駱克道時裝店負責人：現在基本上無自由行旅客

銅鑼灣駱克道一間時裝店的負責人鍾小姐向記者透露，附近藥房、食肆近日相繼倒閉，上月更有租戶與業主協調減租失敗，無奈結業。她指近月生意額跌一半，直呼「蝕到入肉」，原因是客源一半為自由行旅客、一半為本地客，惟近月旅客人數減少，影響生意，「依家基本上冇（自由行），做完嘢都急急腳走。」



回顧過往十幾年，她直言自網購出現，購物模式轉變，生意已變差，「本身都好難做，但捱住都仲好啲，但依家真係好難。」她笑言，自己下班也趕快回家，不會逛街；同時，社會氣氛低迷，普遍人消費慾減低。她指駱克道一帶屬熱鬧地段，以往若業主願減租，一定有人租，惟其認為「依家點平你都唔夠膽租，都唔知幾時會好返。」

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