劉怡翔﹕未見資金大規模外流　金融體系運作暢順

立法會財經事務委員會今易舉行會議，財經事務及庫務局局長劉怡翔出席時指出，中美貿易磨擦正影響環球經濟氣氛，涉及在本地﹑全球及區域不穩定情況下，香港金融及資產市場會更趨波動，不過目前金融體系各環節目前仍運作暢順及有序。

他又指出港元匯率保持平穩，銀行體系流動性維持充裕，銀行間市場亦保持有序運作。他又指出縱使開設離岸戶口數目增加，從最新數個月銀行存款等數據顯示，未見有大規模資金轉移。

他重申政府會密切監察市場，並會採取加固防震措施，縱有評級機構對香港信貸評級展望作負面調整，亦有其他機構維持不變，相信在政府多管齊下情況下，可提升香港作為國際金融中心地位。

稱政府續監察市場發展

在談及香港發行綠色債券發展時，劉怡翔指出去年香港綠色債券額達到110億美元，涉及香港企業﹑內地企業及機構，並會繼續推動相關工作。

他又指出金管局下調逆周期緩衝資本至2%，可以釋放3,000至4,000億元頭寸，由於措施只嵥施了兩個多星期，未有據數顯示是否有效。他又指出中小企貸款安排協調機制，有中小企查詢，銀行亦積極回應，會以風險為本再盡量回應中小企有關債務重組及還款安排。

稅單將加入「轉數快」二維碼

至於香港已陷入技術性衰退，他指出政府已進行多項工作，並會在經濟及金融層面支持香港發展。他亦指出若市民或企業在課稅年度收入跌超過10%，可向稅局申請調低金額。

此外他指出政府會從11月起印發的稅單﹑差餉及水費單上印「轉數快」二維碼，讓市民透過「轉數快」繳付帳單。