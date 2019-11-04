全球智能手機第三季度出貨量　兩年來首現增長　三星排榜首

第三方調查公司Canalys最新數據顯示，由於一系列市場刺激因素推動了需求的增長，2019年第三季度全球智能手機出貨量3.52億部，按年增長1%，兩年來首次實現增長。

2019年10月6日，位於上海的三星手機旗艦店，推出讓客戶體驗及購買5G手機展區。（VCG）

其中，三星位居榜首，出貨量為7,890萬部，增長11%。第二位為華為公司，以6,680萬部維持第二，年增長29%，這也顯示華為從第二季度疲軟中反彈。蘋果排在第三位，出貨量為4,350萬部，按年下降7%。小米和OPPO排名全球前四和前五位，分別出貨了3,250萬部和3,200萬部。

Canalys研究總監Rushabh Doshi稱：「5G是三星的下一個戰場。它是極少數有能力設計自己的芯片組和調制解調器的智能手機廠商之一。三星不受限於第三方零部件廠商（如高通）的創新周期。如果三星5G芯片的更新上市速度比高通快，它將有很大機會在5G中端智能手機的競爭中領先。三星最近宣布的Galaxy A90 5G和即將推出的Exynos 980芯片組凸顯了其戰略重點。」

對於排名第二位的華為公司，Canalys認為，華為在中國市場的強勁表現為其提供有力的支撐，同時其在許多海外市場的出貨也有所恢復。其海外出貨總量從第二季度的2,150萬部增加到2,530萬部。由於許多分銷商和運營商重啟了於第二季度暫停的針對華為智能手機的採購，渠道被壓抑的需求的釋放直接導致了華為第三季度出貨激增。