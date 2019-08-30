全球智能手機旺季表現料受壓　第三季產量或跌近5%

全球市場研究機構TrendForce稱，中美關稅爭端、日韓貿易摩擦，加上5G時代來臨令換機週期延長，將削弱全球智慧手機下半年旺季表現，估計第三季生產量按年下跌4.4%。

據路透社報道，TrendForce最新發布的調查稱，預估第三季智慧手機的生產總量約3.63億部，較第二季增5.8%；預測2019年全年生產量13.8億部。

報告稱，第二季智能手機需求走出淡季陰霾，總產量3.44億部，按季成長10.5%，但按年則衰退2.4%，受國際市場上諸多不確定性訊息所干擾。期內全球生產總量前六名依序為韓國三星、中國智慧手機巨頭華為、蘋果、OPPO、小米及Vivo。

關稅削蘋果競爭力

展望第三季，報告稱，雖然美國政府把3,000億美元中國商品徵收關稅的政策自9月初延至12月15日實施，對手機市場似乎是一項利多，但華為不僅仍未能從實體清單中移除，美國政府再將華為46家子公司列入實體清單中，其海外銷售將持續受波及。



報告指出，華為搭載新一代Kirin晶片的旗艦機Mate 30系列，將如期于第三季底發佈，屆時若未能解除新機搭載Android系統的限制，仍恐影響其第三季的生產表現。至於5G新機預計要到第四季才有機會問世。



蘋果第二季的生產量創2015年以來季度新低，報告稱，美國政府對中國輸美約3,000億美元的商品課徵關稅，由於手機屬第二階段的課徵範圍，初步估計對2019年影響不大。但若以未來發展來看，蘋果手機短時間內無法快速移轉生產基地，關稅課徵一旦執行，除了衝擊蘋果獲利外，也將削弱其競爭力。