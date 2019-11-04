打工仔一周放假3天　生產力反飆4成！　微軟日本如此證明

Less is more？微軟月前在出名「工時長」的日本，進行一項職場實驗，結果顯示打工仔一周工作4天，生產力反而大大提升，按年飆近40%！

據美媒《CNBC》報道，微軟日本（Microsoft Japan）今年8月舉行一個名為「工作生活選擇挑戰賽」（Work Life Choice Challenge）的職場實驗，讓旗下2,300名員工周五放假，每周放假天數「加碼」至3天，一周僅工作4天，以評估減少每周工時的優點。

微軟日本實驗顯示，打工仔工時減少，但生產率不跌反升。﹙資料圖片﹚

公司用紙、用電量銳減

結果發現，削減工時後，以人均銷售額作準則，生產率較2018年8月同期不跌反升，提高了39.9%。出現「Less is more」的效果，主要由於工時減少，許多會議都被取消、又或會議時間限制在30分鐘內，又或改用視像會議。除此之外，員工工時減少，公司的成本亦下降，例如為期一個月的實驗，公司用電量銳減23.1%，用紙量也激減58.7%！

有關實驗結合了自我發展和家庭健康計劃，並得到員工廣泛的正面回應，高達92.1%員工表示，喜歡一周4天工作的安排。微軟日本已計劃今年冬季，再次進行類似實驗，以鼓勵更大程度的靈活工作環境。

事實上，一周4天工作制逐漸受到關注。《CNBC》亦報道紐西蘭Perpetual Guardian信託服務公司，去年3月進行了為期兩個月的的一周4天工作日實驗，結果顯示，員工更愛工作，生產力並無下降。