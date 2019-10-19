【辭職心態】不加薪非離職主因？　打工仔堅決遞信的5大理由

辭職原因可以有很多，但很多僱主都以為員工遞信只是因為對薪金待遇不滿意。其實，有調查指只有一成員會以「薪金」為考慮離職的原因，其他原因則與工作文化及上司等有關。若你也有離職的衝動，不妨先看看自己是否有着以下五個理由。

9成僱主認為員工遞信是因為不加薪，事實是，薪金只是1成員工會考慮的因素。﹙Gettyimages/VCG﹚

根據網站officevibe的資料顯示， 美國勞工學會（Work Institute）於2017年調查了2016年進行的34,000位打工仔的離職原因，有75%的員工離職，都是因為他們遇上一個衰上司。而這些原因包括職業發展（22％）、工作與生活的平衡（12％）、管理行為（11％）、薪酬和福利（9％）以及幸福感（9％）。

其實僱主認為員工辭職一定是因為人工也實在太膚淺，雖然薪金乃一大影響因素，但工作上合作的人和事也直接地影響員工的心情和效率，並不是區區小小錢便能抵消。打工仔想辭職的原因，又包括哪些？

1. 上司管理不善

大部分管理層都是因為個人工作表現良好而慢慢晉升，然而，個人工作表現好或人品好，亦不能代表你是一個好上司。其實很多上司都未接受過正式的管理訓練，所以在管理人手及分配工作上都沒有經驗，不知道各人的長處和脾性，總是錯配人手，令工作事倍功半。上述調查發現，4成認為自己有一個不懂領導的差上司的打工仔，在過去3個月內都有參加新工面試；而覺得上司表現好的員工，辭職的意志則比前者高4倍之多，可見上司能力亦是導致一個人辭職與否的重要因素。

2.工作佔據生活

人是需要休息的，但有些上司連如此簡單的常識都不明白。工作狂上司認為下屬都應該與自己一樣，無時無刻都以工作為重，放工都得處於待機狀態，打電話、電郵及whatsapp都要回應並最好立即解決問題。然而，調查指能享受工作與生活平衡模式的員工，比被剝削工餘時間的員工，對公司的歸屬感多10%。

但其實香港的職場文化真的很可悲，即使長期加班欠個人生活，放假時有6成人都會在期間處理工作事務，有的更會擔心假期後會追不上進度而不放假。長此下去，沒有時間讓自己的精神和體力回復，只會令工作能力一步步下降，積存的壓力亦總會有爆煲的一日。

放工唔好煩我，我都有生活，我都係人。﹙VCG﹚

3.公司文化差

一間公司對員工有沒有人情味，亦是一個影響因素，公司文化很影響員工的士氣。若公司的政策全都只按規矩辦事，卻沒有站於員工的立場來想想那些規條是否合理，這會直接增加他們的去意。但公司文化其實都是由人所建立，所以最根本的問題是上司與同事間有沒有互相尊重，上司是否願意聆聽下屬的意見與感受？還是只需下屬跟從自己的話去做便行？員工關係是否融洽往往成關鍵。

4.上司欠讚賞

雖然大家已是踏足社會的成年人，不應奢求事事被稱讚，但上司一句簡單的讚美，代表的卻是對員工的認同，讓對方感到被賞識，威力非常大。有6成半員工表示，一年內都沒有獲得過一句讚美，更有近8成人指這是他們離職的原因。

其實稱讚不用錢，又令人開心有動力，何樂而不為？還是上司們已經喪失了欣賞別人的能力了？﹙GettyImages/VCG﹚

5.不讓員工有發揮空間

優秀的員工會要求自己不斷進步，並希望可以於每個項目上投放更多，所以上司給予員工發揮空間很重要。如果公司的環境令員工無法達成職涯目標，處處受到制肘，不被尊重並感到自己只是一件無思想的工具，實在會讓人心灰意冷，這亦讓員工辭職的重要原因之一。

公司應鼓勵員工個人成長及發展，並給予協助，再定時檢視員工表現，這才是吸納人材的正確做法。一味當員工是自己棋子或工具的上司都是短視及心胸狹窄的人，長遠下去只會眾叛親離，一次又一次被所有下屬捨棄，難以邁向成功之路。

﹙資料參考：smelab、officevibe、benefitnews﹚

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