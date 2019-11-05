RCEP有望進一步降低關税　促使亞太經濟一體化

一個涵蓋30多億人口、佔全世界三分之一GDP總量，全球最大的自貿區將在不久後誕生。

內媒引述中國國務院總理李克強於泰國曼谷出席第22次東盟與中日韓（10+3）領導人會議時指出，RCEP15個成員國已結束全部文本談判以及實質上所有市場準入談判。中國外交部發言人耿爽於記者會上也指出，總的看，各方已原則上承諾將於2020年簽署協定，這是令人鼓舞的。

區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判歷經7年「長跑」，中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，RCEP談判成功，意味着佔全球近一半人口的國家和地區有望實現低關税甚至零關税，為中國外貿高質量發展拓展了新的空間。

在 2018年，中國跟RCEP國家之間的貿易額已經接近1.5萬億美元。（新華社）

亞太地區是當前全球經濟最具活力的板塊之一。RCEP將使亞太經濟一體化前景趨於明朗，有利於區域內的貿易平衡、產業創新和就業擴大。

北京大學國家發展研究院副院長餘淼傑認為，RCEP將在商品貿易、服務貿易、投資等幾大領域促進成員國的經濟合作。一旦協議簽署，將有助於RCEP成員國更好融入全球經濟一體化中。

中國社會科學院亞太經合組織與東亞合作研究中心秘書長沈銘輝對《第一財經》表示，如果2020年有望簽署RCEP的話，這將體現出極其強烈的信號意義，即以中國為代表的亞太國家仍然致力於維護自由貿易的旗幟，反擊貿易保護主義，這樣的積極信號對世界經濟、對地區貿易的發展都具有極其重要的意義。

但RCEP談判並非一帆風順，開始於2012年的RCEP談判在「七年長跑」進程中克服了重重困難。在上述消息傳出後，根據印度多家媒體報道，以及印度外交部發言人的確認，印度總理莫迪（Narendra Modi）已經宣布，該協定目前的談判內容不利於印度的國家利益，因此印度不會加入這一協定。