RCEP已做總結性談判　泰國料2020年2月簽協議

正在泰國曼谷舉行的東盟峰會中，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）是本屆重要議題之一。泰國政府11月4日會談來到周一，與會國已在進行總結性會談。政府發言人娜盧孟（Narumon Pinyosinwat）3日預料2020年2月左右簽署。RECP倘成事，它將是全球最大的貿易集團。

圖為泰國總理巴育、美國國安顧問奧布萊恩和老撾總理西蘇里在東盟峰會期間握手。（Reuters）

泰國副總理兼商務部長朱林（Jurin Laksanawisit）4日表示，「昨晚的談判是總結性的。」他說「國家領導人將在今天晚些時候一起宣布RCEP協議的成功。印度也是其中的一部分，並將共同宣布這一消息。該協議將於2020年簽署。」

RCEP談判與會國包括東10國、中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭和印度。泰國指印度雖在最後時刻對協議提出質疑，談判各方於3日在努力取得進展。

惟路透社的報道指出，印度上周提出令與會國難以因應符合的要求。這對談判帶來障礙。有國家提出不如在沒有它的情況下推進RCEP談判。惟朱林在11月3日接受路透社訪問時指出，印度沒退出談判，而RECP的談判情況良好。

第35屆東盟（ASEAN）峰會及相關會議10月31日至11月4日在泰國曼谷舉行。輪任主席泰國總理巴育（Prayut Chan-ocha）在3日揭幕致辭時說稱與國應繼續努力在2019年內達成東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）以刺激經濟增長、貿易及投資。