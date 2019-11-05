本港食肆第三季收益按年跌11.7%　自沙士爆發最大跌幅

政府統計處今日（5日）發表最新的食肆收益及購貨額臨時數字。2019年第三季的食肆總收益價值的臨時估計為264億元，按年下跌11.7%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為85億元，按年下跌10.9%。

扣除其間價格變動的影響後，2019年第三季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌13.6%。

快餐店總收益逆市升2.2%。（資料圖片）

快餐店總收益逆市升2.2%

按食肆類別分析，2019年第三季與2018年第三季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌17.8%及19.7%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌13.3%及15.1%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升2.2%及0.7%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌18%及18.6%。雜類飲食場所的總收益以價值計及數量計分別下跌2%及5.2%。

2019年第三季與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別下跌10.6%及11.4%。

2019年首三季與2018年同期比較，食肆總收益以價值計及數量計分別下跌3%及5.2%。

食肆收益自2003年第二季沙士爆發以來最大按年跌幅

政府發言人指出，食肆收益在第三季顯著惡化，錄得自2003年第二季沙士爆發以來最大的按年跌幅。食肆收益在第三季急跌，主要反映本地社會事件對餐飲業務構成的嚴重干擾，經濟狀況欠佳令消費情緒疲弱亦是原因之一。

發言人進一步表示，展望未來，隨着涉及暴力的示威活動持續和經濟前景欠佳，餐飲業在短期內仍然會面對相當大的壓力。政府會繼續密切留意有關發展。