逾百中小企出席資助計劃簡介會　工總︰營商環境每況愈下

政府近日先後三次推出多項支援中小企的措施，包括與商會合作推廣政府資助計劃。香港工業總會今天（5日）舉辦「資助計劃及中小企支援服務簡介會」，並邀請工業貿易署、香港出口信用保險局、中銀香港派員向工總會員簡介支援中小企的最新措施，以及各項資助計劃詳情。過百名工總會員出席，反應熱烈。

工業貿易署代表介紹，政府已整合現有四個中小企服務中心，以提供一站式諮詢及轉介服務；並簡介10個主要資助計劃的詳情和申請須知，包括BUD專項基金、科技劵計劃、中小企融資擔保計劃，以及中小企信貸保證計劃等；另外，簡介會亦包括出口信用保險的特別支援措施，協助中小企減低營運風險。

工總副主席陳偉聰表示，因應貿易戰帶來的不穩定因素，以及近期社會事件影響，營商環境每況愈下，風險亦正加大，例如付貨後風險。中小企極需要政府援助，但他們大多並不了解各項資助計劃的細節和申請安排。政府於9月宣布將派員走訪商會多作宣傳後，我們隨即安排簡介會，希望讓業界取得最新資訊，解決申請資助時面對的實際困難。

工總預料本港經濟前景不明朗，企業均積極開拓內銷或海外市場，以及加強研發高增值產品，政府的各項資助和支援服務尤為重要。除積極協助推廣政府資助計劃外，工總將持續加強會員服務，包括設立熱線提供免費諮詢服務，協助中小企了解並善用政府措施，渡過難關。