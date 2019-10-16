【施政報告2019】總商會及工總對措施表歡迎　盼助香港走出困局

特首林鄭月娥今日（16日）發表任內第三份《施政報告》，香港工業總會及香港總商會分別發表聲明，表示歡迎《施政報告》內提出的措施。總商會希望措施有助香港踏上復甦與和解之路；工總則認為200多項新措施，訂定清晰路線圖和時間表，有利工商界渡過難關，讓香港重新啟航。

特首林鄭月娥在10月16日發表任內第三份《施政報告》。（余俊亮攝）

總商會：冀加快開發私人農地和棕地

香港總商會發聲明指歡迎林鄭月娥在《施政報告》中提出的措，又認同政府著力解決香港面臨的重大挑戰，希望措施有助香港踏上復甦與和解之路。總商會總裁袁莎妮聲明中表示，很高興政府聽取了商界的部分意見，但認為要重建香港、修補社會撕裂，顯然還要下不少工夫。

總商會又期望，政府能夠透過公私營合作和《收回土地條例》，加快開發私人農地和棕地。對於近期香港局勢，袁莎妮指出，若局勢持續或會有更多中小企業陷入嚴重財政困難，令愈來愈多市民失去生計，但政府早前推出支援中小企的措施，應有助減少企業倒閉。

工總：樂見政府展示更大決心

香港工業總會亦發聲明，歡迎政府堅決維護法治，讓社會重回正軌，又指《施政報告》推出200多項新措施，訂定清晰路線圖和時間表，致力解決房屋、土地、民生等深層次問題，同時承諾繼續支持工商界渡過難關，讓香港重新啟航。

工總主席葉中賢表示，樂見政府展示更大決心，多管齊下，推出一系列短、中、長期措施，包括透過收地、跨界別合作、增闢土地等方法，以增加土地供應、降低置業門檻和提高按揭成數、給予租金津貼等。

廠商會：首要任務仍是止暴制亂

廠商會表示支持施政報告，形容報告應民所急。會方提到，施政報告提出了一系列改善民生的政策，並圍繞土地供應和房屋問題，提出了中、短、長兼備的支援措施，認為特區政府聚焦土地、房屋等民生問題值得讚許，但首要任務仍是止暴制亂，平息社會紛爭，香港才能重回「振經濟、謀發展」的正軌，香港人才有望抖擻精神，重新出發。

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