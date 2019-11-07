內媒﹕王思聰旗下普思資本股權被凍結　為期3年

王思聰生長於互聯網時代，其持股持股100%的普思資本將大量資金投向了網絡直播、電競遊戲等新興產業。

萬達集團董事長王健林之子王思聰，11月4日被北京市第二中級人民法院列為被執行人，要被執行的債務大約1.5億元人民幣。

《北京青年報》報道，由王思聰擔任董事長並持股100%的普思資本股權，被上海市寶山區人民法院凍結，具體凍結數額不詳，凍結日期為3年。自2019年10月15日起至2022年10月14日。

王思聰堪稱中國電競市場的奠基人，伴隨着IG奪冠，成為資本市場上一顆耀眼的「新星」，伴隨而來的是此起彼伏的「爭議」。2011年8月，王思聰着手收購瀕臨解散的中國國內一線俱樂部CCM，並挖角LGD俱樂部四位成員組建IG俱樂部。7年之後的2018年11月3日，IG俱樂部《英雄聯盟》戰隊以3：0的比分戰勝瑞典勁旅Fnatic戰隊，奪得中國戰隊在LPL賽區的首個S系列冠軍。

天眼查數據顯示，王思聰在20家公司擔任法定代表人，在33家公司擔任股東，在34家公司擔任高管，對108家企業擁有實際控制權。

王思聰堪稱「網紅」富二代。（VCG）

2009年，王健林曾表示王思聰不願意介入萬達管理，因此給了王思聰5億元人民幣創業。當年21歲的王思聰成立普思資本。官網顯示，普思資本目前投資規模超過30億元人民幣，投資案例包括網魚網咖、360、英雄互娛、樂逗遊戲、大眾點評、人人車、漢拿山、環球數碼、瑞爾齒科、福壽園（1448）等32家公司。

英雄互娛曾經是王思聰較為出色的投資。2015年9月，王思聰參與了新三板掛牌公司英雄互娛定增，投資金額近1億元人民幣，2016年6月王思聰便清倉了英雄互娛股票，獲得超過5,000萬元人民幣收益。

《第一財經》的報道指出，其他投資項目中，普思資本投資的雲遊控股、福壽園先後於2013年在港交所上市，先導股份2015年於創業板上市；九好集團也是普思資本被投公司，這家上市公司曾領過深交所罰單。

除了普思資本，王思聰另外一項重要投資是「香蕉計劃」，主要面向演藝娛樂領域，香蕉計劃曾簽下韓國美少女組合T-ara，也有練習生通過綜藝節目出道。

2019年 3月初，王思聰創辦的熊貓直播在官方微博上宣布將關閉服務器。2019年7月，「香蕉計劃」運行主體上海香蕉計劃文化發展有限公司有了司法協助信息，王思聰所持價值6,850萬元人民幣的股權被凍結，凍結期限為2019年10月15日至2022年7月14日。不只是運行主體，王思聰在「香蕉計劃」系公司中持有的股權均被凍結。王思聰所持北京香蕉計劃體育文化有限公司股權凍結日期為2019年10月18日起至2022年10月17日。