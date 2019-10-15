土豪網紅王思聰轟天價壽司店　網民錯Fo：一個細節窺視有錢人世界

被譽為「投胎界KOL」的內地萬達集團董事長獨生子王思聰，因破格言行成土豪網紅，他近日實名狂轟成都一間出名高收費的日本料理店貨不對辦，稱花逾1.5萬元（人民幣，下同）用餐後怒斥「最近一、兩年最差的日料」，引來網民關注。不少人自稱吃不起，但相信吃慣山珍海錯的王絕不會錯，最爆笑是不少人「錯重點」，關注王結帳時的銀行帳戶號碼，「一串8字顯擺了土豪的世界」。

王思聰不時在網上發表驚人言論，加上家底超厚，被視為土豪網紅。（視覺中國）

即睇成都日本料理店「鮨‧初雲」食材及環境賣相↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

被指是中國首富之子的王思聰，本月初在網上以實名在成都以高價出名的日本料理店「鮨‧初雲」留下劣評，「總體來說對於老的價位我只能給一分」。他指該店的食材還可以，但質疑店方當天假稱日本封海為由沒向他提供拍賣級海膽，用餐時店員服務不周，更狠批最後提供的壽司連一分也不值，最後總結說：「是我最近一兩年吃過最難吃的日料。」

網上同時流出其付帳紀錄，可見他以銀行卡付了15708元人民幣。有網民質疑投訴者身份而求證店家，亦獲確認為真‧王思聰本人。王思聰其後再批評「這家的價格放在全中國都是貴的離譜，但是菜確實太一般，對不起這個價位，最後的壽司更是無法直視，太外行了，一看就是忽悠不懂的人錢的餐廳」。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

不少網民對這宗消費糾紛大表關注，店家其後回應事件，對於封海一說指是主管表述不夠準確，服務不周則因為保顧客空間，有需要可搖鈴叫人，至於被狠批的壽司，店方則推到上菜速度，沒回應質量問題。

不少網民笑言就算未曾光顧或吃不起涉事餐廳，都一定站在王的一邊，「人家吃的山珍海味無數，他能忍不住給差評的店，是真的不用去了」，不少人都指內地部分天價日本食肆都是「宰豬價」，只想以不合理標價劏客。

有網民則對事件「錯重點」，把目光投向帳單資料，稱「只有我關注他銀行卡尾號嗎？」。因有人發現王思聰的銀行卡尾碼為「8888」，直指是銀行VIP才有的靚號碼，有關流言令網民關注點轉向，留言變成針對那串「8」字，十分爆笑。