宏利第三季新業務價值增14%　香港區年化保費銷售飆近6成

宏利金融（0945）公布截至9月底的第三季業績，新業務價值按年增加14%至5.26億元（加元‧下同），核心盈利跌0.77%至15.27億元。期內香港區業務錄得顯著增長，年度化保費（APE）等值銷售額急增58%。公司宣布派發季度股息每股0.25元。

純利按年急挫54%

宏利第三季歸屬股東淨收入達7.23億元，按年下跌54%，當中包含約5億元因再投資率（URR）重估造成之負面影響；股本回報率下跌9.2個百分點至5.9%。

保險業務方面，亞洲區新業務價值上升12.6%至4.3億元，年度化保費等值銷售額下跌4%至10.5億元；加拿大新業務價值增加21%至5,100萬元，年度化保費等值銷售額則升11.9%至2.35億元。資產管理業務方面，期內資金淨流出440萬元，截至9月底的資產管理規模（AUM）為6.59億元。

宏利香港核心盈利增近3成

期內宏利香港業務增長強勁，受惠新推出的健康保障產品，年度化保費等值銷售急增58%至21億元，而新業務價值亦升55%至13億元，帶動核心盈利上升28%至15億元。第三季財富及資產管理業務總流入達107億元，按年增長26%。

宏利香港首席行政總監萬士家稱，近期推出兼具保障及稅務優惠的可扣稅方案，帶動各項分銷渠道增長。此外，公司昨日（6日）宣布推出新款危疾保產品「悠然危疾保」，涵蓋112種危疾及疾病，客戶亦可自行選擇固定保費或遞增保費，並可選擇轉換至其他危疾保計劃。