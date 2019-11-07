福布斯中國富豪榜　馬雲蟬聯　醫藥行業大熱帶挈呢個家族排第4

福布斯發佈2019年度中國富豪榜，400位中國富豪登上這份頂級財富榜單。榜單中超過一半的上榜者財富在過去一年時間實現增長，約四分之一的上榜者財富減少。

受益於美股大漲，馬雲身家大增。（VCG）

馬雲蟬聯2019年福布斯富豪榜榜首。他曾與同伴共同成立電商巨頭阿里巴巴。不久前，馬雲卸任阿里巴巴董事局主席之職，並開始專注於公益事業。

在中國的電子商務一片繁榮，在紐約上市的阿里巴巴因而受益，馬雲的財富也從一年前的2,387.4億元（人民幣‧下同），增長至2,701.1億元。

騰訊CEO馬化騰排名第2位，身家為2,545.5億元； 恒大集團董事局主席許家印排名仍為第3位，身家為1,958.6億元。馬化騰和許家印的排名與2018年一致。

拚多多CEO身家近1500億元

因為網購行業而實現財富增長的富豪在本榜單比比皆是。黃崢是電商網站拼多多的CEO。與對手京東相比，拼多多在股市方面佔了上風，黃崢的身家也從2018年的776.3億元增長到2019年的1,499億元。

中國人的收入增加，因此可以加大醫療保健方面的消費，醫藥和醫療保健行業的富豪也因而受益。江蘇恒瑞醫藥董事長孫飄揚家族2019年排名躍居第4位，財富1,824.3億元。孫飄揚與妻子鍾慧娟共享財富。二人的財富增加，一方面源於恒瑞醫藥的業務增長，同時也因為鍾慧娟領導的翰森製藥赴港交所上市。

福布斯指出，江蘇恒瑞醫藥董事長孫飄揚（圖左），其家族擁有逾1800億元身家。（視覺中國）

醫療器械產品提供商邁瑞醫療的董事長李西廷的身家達到604.6億元左右，財富實現了增加。邁瑞醫療2016年從紐交所退市，2018年10月在中國上市。自回到中國上市以來，該公司股價大幅飆升。

丁世忠兄弟身家增加近150%

在港交所上市運動服裝企業安踏體育（2020），過去一年時間股價已經增長了一倍多。得益於此，丁世忠、丁世家兄弟的身家也增長了近150%，分別增至396億元和388.9億元。安踏體育還有兩位高管首次登上本榜單。賴世賢身家99億元，是安踏體育首席財務官，也是丁氏兄弟的妹夫。王文默則管理集團的服裝營運，是丁氏兄弟的表兄。

IPO也是財富增長的驅動力之一。中國零食生產商三隻松鼠的董事長章燎原憑藉約111.7億元身家初次上榜。軟件公司虹軟科技的董事長鄧暉家族也以70.7億元身家上榜。前述兩家公司都於7月上市。中國汽車銷售下跌，吉利控股集團董事長、沃爾沃主要擁有者李書福也受到影響，身家從去年的979.8億元降至912.1億元。