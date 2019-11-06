【雙11】阿里、京東等企業被約談　市監局：逼商家「二選一」違法

「雙11」購物節前夕，國家市場監管總局周二（5日）在杭州召開「規範網絡經營活動行政指導座談會」，召集京東、快手、美團、拼多多、蘇寧、阿里巴巴、雲集、唯品會等20多家電商平台企業參會。 市監局網絡交易監督管理司司長梁艾福在會上表示，互聯網領域的「二選一」、「獨家交易」是《電子商務法》明確禁止的行為，也違反《反壟斷法》、《反不正當競爭法》，將對各方反映強烈的「二選一」依法開展反壟斷調查。

繼京東早前起訴天貓逼迫商家「二選一」之後，拼多多、唯品會也加入了討伐天貓的隊伍中。（資料圖片/視覺中國）

挾流量以令商家？

據了解，「二選一」一般指電商平台要求商家與自己簽訂獨家協議，或以其他方式使得商家客觀上只能選擇一個平台進行合作與經營。而電商企業之間的「二選一」口水戰起源於2015年，京東以「天貓濫用市場支配地位逼迫商戶二選一」，將阿里巴巴旗下的天貓訴至法院。

據內媒《澎湃新聞》報道，相關訴訟材料顯示，至今年9月中旬，京東向北京高院提出申請，請求通知唯品會、拼多多作為無獨立請求權第三人參加訴訟。

值得一提是，外界將京東、拼多多和唯品會看作「騰訊系」，因為騰訊分別是這三大平台的第一大或第二大股東。三家企業也常駐在微信支付頁面，作為「騰訊系」分享微信帶來的流量。

國家市場監管總局召開的「規範網絡經營活動行政指導座談會」。（澎湃新聞）

多方就「二選一」表態

據報道，在市監局的座談會上，京東、拼多多、阿里等電商平台先後發言。京東相關負責人表示堅決抵制「二選一」，絕不限制商家在其他平台做促銷活動。拼多多相關負責人則稱遭遇「二選一」壓力。

阿里巴巴相關負責人沒有明確提及「二選一」，她表示：「因為規模效應，我們與優秀商家合作，給消費者提供最優的消費體驗、最低的價格，同時平台向這些商家提供最好的流量資源，形成多方受益的格局。但總有一些競爭對手對這種獨家合作模式進行惡意闡述，這是一種惡意炒作。」

市監局在會議上除了強調「二選一」行為違法外，也對電商平台提出多個要求，包括要公平有序競爭，不得損害競爭對手商業信譽，不得限制、排斥其他經營者開展促銷活動；要採取必要的技術手段保障平台正常運行，禁止違背合法、正當、必要的原則收集、使用消費者個人訊息等。

（綜合報道）