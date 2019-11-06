華為HR寫千字文控訴員工每月OT逾百小時　任正非：要互相寬容理解

華為公司HR胡玲日前在公司內部討論區「心聲社區」發出一篇長達5000字的帖文，爆出華為內部許多內幕，指控HR團隊和主管不尊重研發人員，指後者每月加班160小時，前者卻只關心對方在160小時內是否有偷懶行為。她以實名投訴的舉動引起熱議。 對此，華為創始人任正非周二（5日）轉發此帖並發表評論稱，實名投訴是公司管理民主的一個好現象，提倡大家要換位思考，要互相寬容和理解。

華為HR胡玲以實名在內部論壇發出一封長達5000字的文章，揭露公司HR團隊的失職行為。（網上圖片）

華為員工實名舉報上級懶政失職

在標題為「研發兄弟們對不起，我盡力了」的帖文中，胡玲稱她在HR崗位上數月內，當她在力求改善研發工程師工作環境、解決問題的時候，卻發現原來HR團隊和領導與原本的工作職責背道而馳。

她披露，當研發員工月加班多達160個小時，HR團隊領導只關心160個小時中誰在「劃水」（泛指上班期間偷懶行為），而國家勞動法規定，員工每個月加班不得超過36小時；當領導以公費吃價值200元人民幣一對的大閘蟹時，卻認為給食堂提意見的研發人員應該清退；當32歲的研發績效B+被勸退的時候，40歲的HR同事上班「摸魚」（即偷懶），績效「三連B」卻還隨心所欲。

胡玲認為，華為的HR沒有尊重研發人員，激勵原則、績效原則、退出原則均不清楚，一切都是暗箱操作。另外，HR有決定研發人員績效的權利，有決定研發人員專業性的權利，卻沒有制度來對HR進行審核和約束。在她的在帖子最後，胡玲還發出呼籲：「奉勸各位兄弟，不要相信HR，他們沒有誠信。」

華為「心聲社區」發布的總裁辦電郵回應公司HR實名投訴一事。（網站截圖）

任正非：戰時時期不宜大風大浪

胡玲的帖文引起熱議，但據報在獲得逾80萬瀏覽量後卻「神秘消失」。直至5日，「心聲社區」發布一封「總裁辦電子郵件」，簽發人是任正非。郵件內容就胡玲的投訴作出回應稱，實名投訴是公司管理民主的一個好現象，「我們要支持保護當事人，當事人要堅持實事求是。」

對於不盡公平的事情，任正非提倡要換位思考，要互相寬容、互相理解，協商溝通調整。任正非表示，戰時時期不宜大風大浪、大起大落、波濤滾滾，改革要靜水潛流。此外，任正非還強調，員工討論應集中在內部社區，不要輸出到外部社區去干擾社會。

在這份郵件的最後，亦附上了胡玲早前發出的千字文原帖以及社區內網民跟帖的留言。

（綜合報道）