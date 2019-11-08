Bowtie推意外醫療保險「觸木保」　高危及特殊工種都受保

虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）宣布，推出意外醫療保險「觸木保」，除了涵蓋由意外引致身體受傷的醫療費用外，亦把保障延伸至意外相關的精神治療和門診服務，如洗傷口或跌打等。

保障超過700工種

「觸木保」有兩大特色，一是保障超過700個工種，包括高危職業如消防員、練馬師、職業司機、安裝天線的工人、甚至蛇王等等；較偏門工種如禮儀師、算命、按摩師等亦受保，避免因工作期間發生意外所引致的額外醫療開支。

二是大事、小事都保障，因意外受傷引致的醫療費用，小至門診如洗傷口、 縫針等、物理治療、跌打及脊椎治療，大至磁力共振掃描（MRI）、住院治療及外科手術等都在保障範圍內。

保費低至每日1.35港元

「觸木保」有別於自願醫保，其專注提供因意外受傷的醫療保障，所以是以職業核保和釐定保費。即使個別人士會因健康狀況未能投保醫療保險，仍有可能通過意外保障的核保。

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝稱，有見市面上部分同類型產品將工作期間發生的意外納入不保事項，所以希望透過「觸木保』把保障延伸，以低至每天1.35元的可負擔價格，確保受保人在「touchwood」遇到意外時，能因應意外嚴重程度獲得恰當治療，避免不必要的財政壓力，防患於未然。