MSCI公布將A股納入因子增至20%　11月27日起生效

美國投資指數編製公司明晟（MSCI）公布，作為其新興市場基準指數增加中國股票權重的最後一步，會把中國A股納入因子由15%增至20%，於11月26日收盤後實施，11月27日生效。這將會令A股於MSCI新興市場指數中的權重由現在的2.55%擴大至4.1%。

MSCI 11月半年度的調整顯示，MSCI中國全流通指數（MSCI China All Shares Indexes）中將有62只新增和20只剔除。其中，最大的新增標的將是中信建投。同時，MSCI中國小盤全流通指數（MSCI China All Shares Small Cap Index)中將有330只新增和37只剔除。

券商分析指，本次A股擴容帶來的資金流入將明顯高於此前幾次納入。中金公司估算本次指數調整對A股的增量資金（主動+被動）規模約為350億美元至400億美元，相比2019年5月和8月的兩次納入的估算資金流入（約230億美元）高約50%至70%。

A股市場上行空間較大，中國經濟韌性足是其重要支撐。（新華社）

券商分析指，本次A股擴容帶來的資金流入將明顯高於此前幾次納入。中金公司估算本次指數調整對A股的增量資金（主動+被動）規模約為350億美元至400億美元，相比2019年5月和8月的兩次納入的估算資金流入（約230億美元）高約50%至70%。興業證券預測，此次擴容會為A股帶來約400億元人民幣的被動增量資金。

MSCI方面相關人士在接受《上海證券報》專訪時則表示，此次擴容預計有望給A股帶來合計800億美元的增量資金。

一是豐富的信息來源。根據德國市場調研機構捷孚凱（GfK）在2018年的一項調查，表示會在網上分享個人信息的中國網民達到38%，超過27%的全球平均水平，更遠高於日本（8%）、德國（12%）、英國（16%）和美國（25%）等主要發達市場。二是巨大機遇嶄露。A股其實是全球第二大、且流動性僅次於美國的市場。三是市場改革中的新常態。

此外，《中國證券報》報道，高盛亞洲中國首席股票策略師劉勁津日前在高盛2019中國投資論壇年會期間表示，高盛維持「超配」A股的觀點。滬深300指數年內基於基本面的目標是4200點，有望挑戰5000點。