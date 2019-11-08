牛奶公司：美心第三季表現受本港社會事件影響

本港示威活動持續近五個月，美心旗下食肆更成為被「裝修」及罷食對象。持有美心集團五成股權的牛奶公司表示，第三季美心及萬寧的表現均受到本港社會事件持續影響，預計公司轉型計劃帶來的好處，將被香港多個業務疲弱的表現所抵消。

牛奶公司於昨日﹙7日﹚發表的中期管理報告中明言，萬寧營業額及利潤，受本港持續的社會不穩嚴重衝擊。至於聯營公司美心集團，第三季表現亦受社會事件影響。

整體而言，集團中期業績的營業額高過去年同期，東南亞的健康及美容業務表現有所改善，惟香港業務受市況影響，令相關業務整體收入下跌。台灣及印尼IKEA的強勁增長，被香港的疲弱市場氣氛所抵銷。另外，內地永輝超市錄得強勁的盈利增長，集團亦持續受益於去年收購兩成股權的的菲律賓羅賓遜零售（Robinsons Retail）。

伍淑清反示威言論 美心食肆遭破壞

反修例風波持續多月，美心集團創辦人伍沾德長女伍淑清早前於聯合國人權會議上，批評暴力示威令香港經濟受損，並發表反對示威、罷課言論；上周她接受內媒《環球時報》專訪時再稱，香港很多年輕人完全被社交媒體洗腦，她會放棄這些年輕人。有關言論，令美心及其關聯品牌屢成攻擊目標。

不過，美心集團早前已發表聲明，表明伍淑清並沒有於公司擔任任何職位，亦無參與任何管理。