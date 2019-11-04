【逃犯條例】伍淑清：港忽視國民教育失去兩代年輕人　會放棄他們

香港各界婦女聯合協進會監察顧問、美心集團創辦人長女伍淑清上周六（2日）接受內地官媒《環球時報》專訪。她在訪問中表示，香港長年忽視國民教育，年輕人被社交媒體「洗腦」；她又呼籲香港商界站出來「做些事情」，現在敢站出來講的人還太少。

美心集團創辦人長女伍淑清上周六（2日）接受內地官媒《環球時報》專訪。（環球時報）

伍淑清批評，香港特區政府部分公務員團隊「不懂得處理危機，既沒有能力，也沒有經驗」，又指部分公務員自稱「政治中立」，所以面對社會危機便什麼都不管，一些人只考慮自己的飯碗，甚至還有一些公務員參加反對香港特區政府的遊行。這些情況已然為香港政治和社會的一大問題。

對於近日有公務員在示威中被捕，她反問道：「這些公務員到底是該為政府工作還是上街？這暴露出什麼問題？......這說明他們的腦袋是不清楚的，既不清楚自己是什麼人，也不清楚什麼是合法的，什麼是不合法的。」她又指，香港警察雖然想止暴制亂，但能力相對有限。

稱年輕人被社交媒體「洗腦」

伍淑清指出，香港長年忽視對年輕人的國民教育，導致很多年輕人完全被社交媒體「洗腦」，成為反政府、反體制和反中國的人，這將是一個不容易解決的問題。她稱，社會已經失去整整兩代年輕人，而她會放棄這些年輕人，不會再浪費時間去跟他們講什麼，「因為他們的腦子已經不清楚自己應該做什麼事情。」

伍淑清續指，歐美許多政客議員對香港當下局勢完全沒有客觀認識，也並不真正把香港視作朋友，這些人只想著自己的政治前途，因此希望利用香港的事情醜化和打擊中國。

何超瓊（左）和伍淑清（右）早前在聯合國人權理事會第42次會議証發表演講，表示「一小撮示威者的意見，並不能代表750萬香港人。」（觀察者網）

香港經濟「下行周期」恐怕至少持續3年

對於本港第三季本地生產總值(GDP)按年實質下跌2.9%，她認為香港經濟的「下行周期」恐怕至少要持續三年，「就算中央有政策（支持香港經濟），香港本身還有底氣麼？......深受其害的香港商界其實應該站出來做些事情，可惜現在敢站出來講的人還太少。」

（環球時報）