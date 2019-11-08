劉鶴：中國經濟在多重挑戰面前繼續穩中向好

中國各界對經濟前景充滿信心，中國經濟超強的韌性能夠很好地應對複雜多變的外界環境和內部問題。

2019年第十屆財新峰會於北京時間11月7日至10日在北京舉行。在開幕演講環節，中共中央政治局委員、中國國務院副總理劉鶴書面致辭稱，中國經濟在多重挑戰面前繼續穩中向好，積極應對國內外風險挑戰明顯增多的複雜局面。中國堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持新發展理念、推動高質量發展，着力做好「六穩」工作，經濟運行總體平穩，結構調整穩步推進。

劉鶴稱，中國特色社會主義市場經濟的發展需要可靠的信息、準確的數據和暢通的溝通機制。新聞媒體在全面深化改革開放、建設社會主義市場經濟進程中承載着重要使命。

中國經濟正在從高速增長向高質量增長轉變。（VCG）

早前，11月5日，中國國家主席習近平在上海開幕的第二屆中國國際進口博覽會上發表講話，宣布了中國對外開放的五方面措施——第一，繼續擴大市場開放；第二，繼續完善開放格局；第三，繼續優化營商環境；第四，繼續深化多雙邊合作；第五，繼續推進共建「一帶一路」。習近平說，中國對外開放是全方位、全領域的，正在加快推動形成全面開放新格局。中國將繼續鼓勵自由貿易試驗區大膽試、大膽闖，加快推進海南自由貿易港建設，打造開放新高地。中國將繼續推動京津冀協同發展、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展、粵港澳大灣區建設，並將制定黃河流域生態保護和高質量發展新的國家戰略，增強開放聯動效應。

中國社會科學院經濟研究所與社會科學文獻出版社10月29日共同發佈的《經濟藍皮書夏季號：中國經濟增長報告(2018-2019)》認為，外部衝擊引起經濟增長預期下調，預計2019年下半年中國經濟增速為6.1%，全年中國經濟增速為6.2%。儘管存在外部衝擊，但上半年中國GDP仍保持6.3%的增速，運行總體平穩，顯示出經濟的韌性。

藍皮書指出，2019年中國的城市化率將突破60%，由城市人口集聚推動的服務業和消費比重不斷上升，城市化正在成為中國發展的新引擎。藍皮書指出，短期外部衝擊和經濟新常態開啟了中國由高速增長向高質量發展的路徑轉換。