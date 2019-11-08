科技園行政總裁黃克強：投資氣氛變差但未見退租潮

《施政報告》提出啟動科學園第二階段擴建計劃。香港科技園行政總裁黃克強表示，白石角科學園地方有限，目前出租率約七至八成，而工業邨和河套有很多資源，正與政府研究工業邨用地的下一步發展，他說第二階段擴建計劃並非「起多啲樓咁簡單」，亦包括投資和支援，利用好資源，幫助園區公司尋找投資基金等。

黃克強說，科技園在2015年設立科技企業投資基金（CVF），當中5,000萬元的起始資金已於2018年全數完成，而2018至19年度平均每1元的CVF投資，便成功吸引私人市場投資13元。現時，預留予CVF的投資基金已擴大逾10倍至6億元，當中1億來自科技園盈餘，5億則來自政府早期100億元撥款。

此外，他指科技園又推出ELITE試驗計劃，幫助任何一間在科學園擴大研發的公司，會以最高50％的資金配對。第一階段，科技園已為5間公司簽署協議加大其研發，之後會陸續擴展至其他公司，希望帶動本港整個投資和研發方面的發展。

本港面對社會不穩，外圍環境不明朗，問到研發和投資有否減少，黃克強指「無影響是不可能」，氣氛的確稍變差，有外國公司有重新考慮，但暫未見退租潮，惟仍有一些機遇正在發展，包括IT公司最近因傳統工業如旅遊和建造業難做，更需要在這時候轉型，令IT公司生意變好，「所以有好有唔好」，故從科技園角度，不論外圍發生甚麼事，亦一定會繼續科技推進，早前科技園已提供6個月租金寬減，希望幫助公司渡過難關。