騰訊周三放榜料欠驚喜　林嘉麒指績前可部署買入

騰訊（0700）周三將公布第3季業績，市場料欠驚喜，預期第3季非通用會計準則（non-GAAP）純利約為247.8億元（人民幣．下同），按年增加26%。市場分析，遊戲業務仍是業績主要增長動力，主要受惠《和平精英》增量貢獻，但廣告業務受宏觀經濟影響仍有壓力。

騰訊周一隨市下跌，全日收市跌1.28%，報323元，成交額49億元。

綜合彭博數據，市場預期上季Non-GAAP（非通用會計準則）盈利，即排除非現金項目及併購交易等影響，介乎230億至279億元，平均數為248億元，按年增長26%。預測收入平均數約992億元，按年增23%。

野村料騰訊手遊業務強勁增長

野村指，騰訊手遊業務年初以來顯著反彈，主要由於《和平精英》成功商業化所帶動。整體遊戲收入料上升14%至365億元，當中手遊業務將強勁增長，按年升28%至250億元，電腦遊戲收入則按年跌8%至115億元。

廣告方面，料「雙11」帶動騰訊廣告收入，但媒體廣告業務疲軟，料廣告收入按年僅升13%，低於第2季度的16%。該行維持「買入」評級及目標價428元不變。

摩根大通亦估計，騰訊電腦遊戲業務走弱，廣告收入放緩，但隨《和平精英》變現能力大幅提高，下半年至明年的手遊表現料會轉強。該行料騰訊今年至2021年的市盈率分別是38倍、28倍及22倍，認為現時估值吸引，市盈率接近歷史低位。

金融科技和企業服務亦為增長動力

有大行料金融科技和企業服務仍會帶動業績增長，例如微信支付、互惠金融產品、雲服務等。交銀國際預計，騰訊支付及雲收入按年增長可達30%，但較之前的預期下調9%，因微信體系內轉賬金額較大，對收入貢獻較小。相信待未來金融產品更多樣化後，金融相關收入仍有提升空間。

林嘉麒指可現價分注吸納騰訊，上望目標價350元。（張浩維攝）

林嘉麒：業績前可部署

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，市場過份看淡騰訊，擔心公司會受廣告業務放緩拖累，惟騰訊主要盈利仍來自遊戲，相信可抵銷廣告收入放緩的影響。他指，騰訊股價下行空間不多，業績前可作部署，在現價水平分注吸納，一旦遊戲和廣告業務表現能滿足市場，可上望目標價350元，惟由於市況波動，注碼不宜太大。

對於內地監管當局日前出招限制未成年人打機時間及「課金」額度，林嘉麒指，相關政策風險已影響騰訊一段時間，觀乎騰訊首季和次季業績，對遊戲收入的影響未有實質數字看到，料影響不大。他又認為，「課金」最厲害的群組多為成年人，故限制未成年人打機的措施對騰訊收入影響，未必如大家想像般深，除非又再出現因吃雞遊戲過份暴力，實施禁玩措施或禁止發行這些誇張政策。