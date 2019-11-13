國泰10月載客量下跌7.1%　削11及12月運力6至7%

國泰（0293）公布，10月份的載客量按年下跌7.1%，貨物及郵件運載量則下跌4.9%。公司指，將11至12月運力削減6至7%。

國泰航空與港龍航空10月份合共載客約274萬人次，較去年同期下跌7.1%，乘客運載率下跌4個百分點至77.6%，以可用座位千米數計算的運力則增加 2.4%。今年首十個月，載客量較去年同期上升0.5%，而運力則增加6.4%。

10月運載的貨物及郵件合共約18萬公噸，較去年同期減少4.9%，運載率下跌2.4個百分點至 68%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌2.5%。貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為5.9%。今年首十個月，載貨量較去年同期減少6.6%，運力上升0.4%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌6.9%。

11月至12月運力削減6至7%

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，鑑於訪港及離港旅遊意欲疲弱，8至10月的客運運力減少了2至4%，亦將11至12月運力削減6至7%。

他說，訪港需求持續疲弱，中國內地航線因內地遊客的訪港意欲低迷而嚴重受壓。10月份雖然為傳統商務旅遊旺季，惟前艙客運需求疲滯，錄得雙位數字跌幅。

另一方面，日本航線則受惠於欖球世界盃賽事而表現出色，展望未來，年底前的訪港和離港機位預訂表現仍然疲弱，惟平穩増長的香港過境旅客量有助抵銷部份影響。

料下半年財務表現較上半年大為遜色

貨運方面，他指踏入傳統旺季，運載量持續改善，需求在國慶假期後有所回升。運載原材料和機械零件進入中國內地的需求上升，而中國內地和香港的出口（特別是跨太平洋和歐洲市場）表現令人鼓舞。所有銷售地區的貨運量均錄得按月增長，預期上升趨勢可以持續到12月中。

整體而言，林紹波預期，國泰下半年的財務表現將較上半年大為遜色，而短期前景將依然充滿挑戰和非常不明朗。