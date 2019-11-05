Google Chrome即將封殺呢類廣告？　內建攔截唔再怕拖慢部機

一直以來，糟糕的網路廣告都是民眾在上網時的痛中之痛，尤其是部分特別「肥大」的廣告，更會導致整台電腦當機。現在研究人員發現，Google Chrome開發團隊正在研究如何有效的阻擋「糟糕的廣告」，一旦偵測到，就立刻停止執行！

Google Chrome的擋廣告功能，只阻擋不合理的笨重廣告

對許多內容網站的作者來說，「擋廣告」是非常可怕的一件事：廣告是作者非常重要的的收入來源，一旦用戶擋廣告擋住了，作者不但拿不到一毛錢，還要額外付出流量頻寬以及網址的費用，可以說是賠了夫人又折兵。不過，這一次Google要推出的功能，並不是「無腦阻擋任何廣告」，而是阻擋那些特別吃資源的惡劣廣告。

根據9to5Google的報導，根據工程師提交的Chromium內容分析來看，Google現在正在研究，如何讓Chrome內建的廣告攔截器有效的阻擋那些明顯太吃流量、太吃資源的惡劣廣告。報導指出：只要這個廣告本身佔用了0.1%的頻寬、0.1%的CPU使用率，或是0.1%的CPU總使用時間，就可能被Chrome本身停止執行。

Google正在研究如何讓Chrome內建的廣告攔截器有效阻擋那些明顯太吃流量、太吃資源的惡劣廣告（9to5Google）

只不過，這項備受用戶期待的更新，最快恐怕也要等到Chrome 80以後的版本才能看見了。

附帶一提，也希望用戶不要使用Adblock等軟體阻擋全部的廣告，留給內容作者一條生路。至於惡劣的廣告，就等Google透過更新Chrome瀏覽器來解決吧！

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【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：Google Chrome即將內建擋廣告？太糟糕的廣告將被自動阻擋】