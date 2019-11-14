對沖基金橋水最新持倉曝光　換馬至中印等三國指數ETF

橋水基金向美國證監會（SEC）提交了三季度持倉報告。組合顯示，三季度內明顯減少了對新興市場ETF的持有規模，但騰出的資金並花在了中國、印度和巴西三個國家的指數ETF上。

橋水公布的管理規模超過1,600億美元，為350家機構客戶管理資產，包括主權基金、退休金、慈善基金會等。

橋水持百億美股倉位。（VCG）

截至9月30日，橋水的組合中，美股總值總共為113.82億美元，二季度末其美股總值127.51億美元，而一季度這一數值達163.25億美元。

橋水的美股持倉較為集中，前十大持倉佔比超過66.28%。第一、第四大重倉為一隻標普500ETF；第二、三、七均為跟蹤新興市場指數的ETF；第五大重倉為一隻黃金信託基金；第六大重倉為巴西ETF；第八、九、十大重倉為債券ETF。

新興市場ETF減倉

一個重要的變化是，標普500超過新興市場指數ETF成為三季度第一大持倉。

橋水三季度美股倉位做了較大調整，大削新興市場ETF。其中，先鋒領航富時羅素新興市場ETF減少21%，安碩核心MSCI新興市場ETF遭減少5%，安碩MSCI新興市場ETF遭減少51%。

上述重倉的指數ETF中，橋水對安碩MSCI巴西ETF份額增持最為明顯，由二季度943.1萬份增加值三季末的1,269萬份，加倉比例近35%。

縱觀橋水三季度操作，該基金明顯減持新興市場ETF份額，並非不看好新興市場表現，而是押注更多在三個國家：中國、印度和巴西。

如上所述，橋水對安碩MSCI巴西ETF份額增持比例高達35%，對安碩MSCI印度ETF份額由二季度300.6萬份增至三季度365.5萬份。

最大的亮點是，橋水對中國市場出現大手筆增持。數據顯示，橋水在2019年三季度增持兩隻中國ETF：一隻是中國ETF（CHINALG-CAP ETF），另一隻MSCI中國ETF（MSCI CHINA ETF）。三季度增持份額分別為14.33萬份、10.24萬份，所持有的兩隻ETF份額市值均超過3,000萬美元。

減持網易前程無憂 換馬至蔚來中通

據不完全統計，中概股方面，三季度橋水新買入了蔚來汽車與中通快遞。此外，大批量增持了二季度持有的中概股，僅前程無憂和網易被減持。

其中，按持有股數計，增持較多的為愛奇藝和騰訊音樂，增持數量超2萬股。

截至三季度末，橋水持股市值最高的五隻中概股股票依次為阿里巴巴、網易、百度、新東方和拼多多。