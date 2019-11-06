橋水創辦人達利奧：沒有任何理由不投資中國

橋水基金創始人達利奧表示，沒有任何理由不投資中國，中美若協同發展，全世界將受益。

達利歐曾多次表示看好投資中國前景。（Reuters）

《新浪網》今日（6日）報道，對沖基金橋水基金（Bridgewater Associates）創始人達利奧出席第二屆格林威治經濟論壇（Greenwich Economic Forum）並接受了《新浪財經》獨家專訪，指出如果要使貨幣政策行之有效，就必須配合財政政策，但是在如今的美國，協同合作很難實現。中國則是一個正在崛起的、多元化發展的強大力量，中國市場的廣度和深度，以及中國人民的韌性讓他十分震撼。因此他認為沒有任何理由不投資中國；而中美兩國一旦協同發展，互利共贏，全世界將受益。

對於貨幣政策逐漸失靈。他進一步解釋說，「貨幣政策主要分為三種。首先是利率政策。當利率達到零時，貨幣政策就容易失效；第二個是央行印製鈔票併購買金融資產，我們稱之為量化寬鬆。但是現在的情況是，量化寬鬆所帶來的效益不會滲透到底層民眾，財富掌握在了少部分人的手中。那麼它就失去了貨幣政策的效益。在歷史上，我們一次又一次地看到，當貨幣政策逐漸失效時，以下兩種情況必然擇一發生。第一是財政政策和貨幣政策協調作用，以便產生更多的支出，產生更大的赤字，從而再刺激經濟。這樣做是為了觸及那些沒有被貨幣政策刺激到的，較薄弱的產業。而這之後，就是央行通過印鈔和購買中央政府債務來貨幣化這些債務。但是這是一個風險非常高的操作。第一，因為它需要政府決策者與央行之間的有效協調，以決定政策計劃。第二，它還需要財政政策和貨幣政策的協調。在如今這樣的政治分裂的環境中，協調合作的可能性很小。」

兩個原因看好中國

被問及為何對中國市場這麼有信心，達利奧認為有兩個方面。首先，中國和世界其他地區的在科技創新上的發展有目共睹。科技創新是看好中國的原因之一。同時中國市場多元化也是很重要的一點。當部份發達國家比如美國和歐洲各國存在貨幣政策、政治分裂等問題的時候，中國就脱穎而出了。

此外，中國的生產率是非常高的。他說，「經濟周期有起有落，甚至有時我們會面臨債務問題、經濟問題等等，但只要在利率未觸及零，並且財政政策和貨幣政策協調作用的情況下，那麼這些經濟問題是可以很好地被管理甚至解決的。而中國具備了上述所說的、解決這些難題的條件。」

對中國發展成績感驚訝

他稱自己曾在35年前就已經第一次拜訪了中國，他了解中國人民，了解中國文化。這個國家展現的雄厚韌性給他留下了深刻的印象。他指出中國發展的成績實在是太驚人了。這既反映了政府體制，也反映了中國人民的性格特點。

達利奧表示，中國是一個正在重新崛起的、多元化發展的強大力量，它不僅向金融投資者開放，而且在以一種創新形式改革金融市場。中國這個市場具備足夠的流動性，深度和廣度。因此，他沒有任何理由不投資中國。

他在本次格林威治經濟論壇中提到，如果要對抗經濟衰退，就要協同合作。達利奧認為，中美兩國必須意識到，如果有摩擦，無論是貿易摩擦還是地緣政治的摩擦，將會造成兩敗俱傷的局面。相反，如果雙方建立互利雙贏的合作關係，互相尊重，求同存異，那麼整個世界將受益。

達利奧又指出，投資者絕不能等待經濟衰退真正發生的時候再想對策。他給的投資建議就是有效而且多元地進行投資。投資者要創建一個多元的、平衡的投資組合，分散風險。很多投資者常犯的錯誤是在高價的時候買入，並且認為總是可以脱手。這是不正確的投資理念。