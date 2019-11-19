亞洲多家航空公司削減往來香港航班數目

香港經濟正面臨極大下行壓力，與此同時多家亞洲航空公司已削減飛往香港的航班，這將進一步降低香港的旅遊經濟收入。

近日多家亞洲航空公司已削減未來幾周了飛往中國香港的航班。

據Routes Online最新的航班時刻表顯示，印度尼西亞鷹航、印度香料航空、亞洲航空、濟州航空、真航空、菲律賓航空和宿務航空飛往香港的航班都已被取消。

香港機場管理局11月17日公布，10月份客運量下降13%，入境和出境航班數量下降6.1%。香港機場管理局表示，越來越多的遊客將香港作為中轉站，而不是目的地。

香港曾有「購物天堂」之稱。（VCG）

鷹航減每周往返香港航班17班

據《路透》報道，11月18日Routes Online顯示，鷹航將每周飛往香港的航班數目，從21減少到4；香料航空暫停了即日起到1月15日的從孟買到香港的航班服務；亞洲航空削減了12月和1月從吉隆坡和亞庇到香港的航班。

鷹航和香料航空並無就《路透》的查詢作回應。而亞航表示，過去幾個月旅客數量有所下降，該航司正在相應地調整運力。濟州航空發言人說，由於需求疲弱，已將首爾至香港的每日航班從兩個減少至一個。其競爭對手真航空表示已經暫停了首爾至香港的航班至12月24日。

據香港《星島日報》早前報道，香港零售市道下滑，市民外出旅遊意欲減少。聖誕假期將至，有香港旅遊業界人士表示，近期報團情況較為淡靜，聖誕期間會推出多個平價團吸客，並預計報團人數將錄得高單位數的跌幅，整體生意受影響。

香港政府再度降經濟前景預測

此外，據韓聯社報道，韓國外交部上周五（15日）將赴港旅遊安全預警從「注意」上調為「克制」。外交部有關人士表示，希望在港韓國公民注意人身安全，而計劃到香港旅遊的公民則需慎重考慮赴港必要性。

值得關注的是，香港特區政府經濟顧問辦公室於同日公布，下調2019年香港經濟增長預測至負1.3%。這是香港年內第二次下調經濟增長預測，也將是香港自2009年以來首次出現經濟年度負增長。

2019年第三季度，香港多項經濟數據均顯著下跌，其中貨物貿易出口按年下跌7.1%，是自2009年第三季度以來最大單季跌幅；服務輸出按年下跌13.8%，是自2003年第二季度以來最大跌幅；私人消費按年下跌3.4%，是自2009年第一季度以來首次按年下跌；恒生指數九月底收報26092點，較六月底下跌8.6%，是自2015年第三季度以來最大季度跌幅。