螞蟻金服考慮申請新加坡虛擬銀行牌照

《彭博》報道，螞蟻金服或有意在新加坡申請虛擬銀行牌照。

螞蟻金服尋求在新加坡申請虛擬銀行牌照。（VCG）

總部位於中國杭州的螞蟻金服在電子郵件中回應說，「我們正在尋找這樣一個機會」。

新加坡金融管理局擬向非銀行機構發出五個數字銀行許可，以吸引新的競爭者。螞蟻金服一旦成功入局，這家來自中國的在線金融公司將會在東南亞競爭日趨激烈的數字銀行領域與傳統金融機構（如星展銀行和華僑銀行）正面較量。

儘管螞蟻金服尚未透露公司將要申請的是零售銀行牌照還是批發銀行牌照，但對螞蟻金服來說，滿足批發銀行的申請條件相對更加容易。

申請牌照要求﹕需15億新加坡元

一家完整的數字銀行有兩個牌照可以申請，這類銀行可以服務各類客戶，但需要本地控制權與15億新加坡元的資金。批發銀行可以申請另外三個牌照，這類銀行可以由國外企業經營，且資金門檻為1億新加坡元。

此前有媒體報道，阿里巴巴集團旗下螞蟻金服計劃新成立一家公司以申請金融控股牌照。

螞蟻金服計劃將持有的金融牌照相關業務劃入新成立的子公司，這種架構預計能減少資本需求；螞蟻金服母公司將保留金融雲、風險管理等在內的金融科技業務，該計劃尚未最終確定，且有待監管部門的批准。

螞蟻金服副總裁梁世棟回覆表示，螞蟻金服已設立獨立團隊研究金融控股公司的相關要求，並積極參與徵求意見。