美聯儲議息紀錄顯示將暫停減息　美股收跌芯片股集體下挫

最新公布的美聯儲會議紀錄顯示，官員一致認為美國經濟前景風險高，美聯儲沒有必要再降息。受此影響，美股11月20日收跌。同時，中美貿易緊張情緒也影響了股市走向。

11月20日，道指收盤下跌112.93點，報27821.09點；標普500指數跌11.72點，報3108.46點；納指跌43.93點，報8526.73點。美股科技股多數下跌，蘋果與卡特彼勒股價收盤下跌逾1％。芯片股集體下挫，VanEck半導體ETF（SMH）下跌1％，博通下跌了1.9％，而ADI半導體和高通均下跌了2％以上。

短線美股結束上升行情，後市走向將受中美貿易關係影響。（VCG）

11月20日，美聯儲（Fed）公布了10月貨幣政策會議紀要。在10月會議上，美聯儲決定降息25個基點，將聯邦基金基準利率範圍下調至1.5%-1.75%。聯邦公開市場委員會（FOMC） 10月29至30日貨幣政策會議紀要顯示，許多與會者認為經濟前景的下行風險升高，「進一步強化了本次會議降息的可能性」。會議紀要稱，「特別是，全球經濟增長和國際貿易相關的前景仍存在重大風險。全球增長放緩將進一步拖累國內經濟的風險依然突出。」

鮑威爾︰貨幣政策處良好狀態

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在聲明發布後的新聞發佈會上表示，貨幣政策「處於良好狀態」，暗示在官員看到經濟前景「實質性」改變之前，利率將維持不變。會議紀要顯示，「大多數與會者」認為，在10月30日降息後，政策將得到很好的校準，「只要有關經濟的最新信息不會導致對經濟前景的實質性重新評估，政策就可能保持不變。」

分析人士指出，即使美國總統特朗普一再施壓，美聯儲12月降息的概率仍不大。美聯儲主席鮑威爾近日在國會作證時也強調了短期內幾乎不可能會再次降息。

中美貿易關係依然是投資者關注的焦點。

美國總統特朗普11月19日表示，如果不能與北京方面達成貿易協議，他將提高從中國進口商品的關税。特朗普是在19日的內閣會議上說這番話的。他說：「中國必須要達成一項我喜歡的協議。如果他們不這樣做，那就沒戲了。我現在對中國很滿意，他們正在付給我們幾百億美元的銭。中國之前連一毛錢也不給我們。」特朗普還表示，中國的經濟正在為貿易戰付出代價，如果雙方不能達成協議，他準備對中國施加更大壓力。

同時，美國副總統彭斯（Mike Pence）表示，如果香港示威活動遭遇暴力，美國將難以與中國簽署貿易協議。彭斯在接受印第安納波利斯電台採訪時表示:「總統明確表示，如果發生任何暴力事件，或者這件事沒有得到妥善和人道地對待，我們將很難與中國達成協議。」