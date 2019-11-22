中國飛鶴掛牌7日即遭狙擊　被指具欺詐特徵　股份停牌

內地奶粉生產商中國飛鶴（6186）上周三（13日）上市，未料掛牌短短7個交易日，即引來沽空機構狙擊。研究機構GMT Research指，中國飛鶴收入增長強勁，而且手握大量現金，過去5年卻從未派發股息，符合欺詐特徵，建議投資者避而遠之。

中國飛鶴於開市前宣布停牌，以待刊發澄清公告。股份昨日（21日）收報6.28元，較招股價7.5元潛水16.2%。

質疑飛鶴流動性受困

GMT Research昨日發表報告，指出中國飛鶴作為行業龍頭，收入增速強勁，盈利能力更是全球之首，自由現金流入已累積約60億元人民幣，相當於營業收入約一半，但卻於過去5年未曾支付任何股息，屬於典型的欺詐特徵，懷疑公司的現金受困，亦有可能虛報部分現金。

惟報告同時稱，情況不一定意味公司存在虛假收入，但指飛鶴自2013年私有化至今，公司突然急速轉型成為高端奶粉龍頭，其收入於2016至2018年倍增，稅前利潤增幅高達5倍，而大部分的增長來自旗下產品「Astrobaby」，期內增幅高達7倍。報告認為，無法找到令人信服的理由，來解釋公司的迅速轉型。

GMT亦提到，中國飛鶴是次來港掛牌，公司指資金用途主要用作還債，情況可疑，呼籲投資者規避。