沽空機構渾水創辦人﹕贊同美政府對中資企業採強硬態度

上周五（27日）有美國媒體指出，美國政府擬要求中概股從美國股市撤出，及限制美國投資者對中國投資。其後美國財政部指出，並無考慮限制中資企業在美國市場掛牌，白宮貿易顧問納瓦納接受《CNBC》訪問時亦指出，有關報道屬假新聞。不過有投資者認為，美國政府應對中資企業採取更強硬態度。

《彭博》引述沽空機構渾水研究創辦人Carson Block於電郵內指出，數年多已指出需要對中資企業加強監管，認為目前已有人更認真看待。

另一名投資者﹑J Capital Research聯席創辦人Anne Stevenson-Yang指出，美國證券及交易委員會（SEC）應該對中資企業執行相關監管。早前該投資機構才對來自北京的醫藥公司百濟神州（6160），發表沽空報告，指斥該公司或涉虛假銷售。

限制投資中概股 可免受欺詐

Anne Stevenson-Yang接受《彭博》電話訪問時指出，由於中國並無做得更多，因此美國監管機構應要求進行審計，又或者在容許進行審計前，不准中資企業在美國掛牌。

報道又指出Carson Block及Anne Stevenson-Yang均認為，對中資企業的可變利益實體（VIE）採取更強硬監管，又或者禁止此類公司上市。投資者將資金投資在VIE，並無獲得投票權。

Carson Block指出限制投資者對中資企業投資，可以減少投資者遭受欺詐，以及對與美國企業進行競爭的中資企業提供資金，以及避免資金流向中資科技企業後，促使中國政府及科技公司從中獲益。