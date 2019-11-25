北京麥當勞被列為被執行人：因違規辭退員工　拖欠工資

據中國執行信息公開網顯示，北京時間11月13日，北京麥當勞食品有限公司被北京市東城區人民法院列為被執行人，執行標的為3.32萬元（人民幣‧下同）。

北京麥當勞涉嫌違規辭退員工等，被北京法院列為被執行人。（VCG）

北京麥當勞涉及的案件是一宗勞動爭議案。11月19日，北京麥當勞已向當事人支付了涉案3.32萬元款項。目前，只剩398元執行費未交，該公司律師已確認25日繳納。

報道稱，當事人趙某今年47歲，身體患有殘疾，從2016年至2018年期間在北京麥當勞工作，由於工作期間身體不適，病假時間持續比較長。麥當勞覺得其耽誤工作，將其辭退。

法官透露，因為沒有事先對趙某進行調崗，北京麥當勞辭退員工流程並不正規。當事人遂提起勞動仲裁，要求北京麥當勞公司賠償其工資在內款項，共計3萬餘元。趙某的訴求得到了勞動仲裁的支持。「公司不滿裁決結果，可以在訴訟期內向法院提起訴訟。」法官說。

但訴訟期滿，北京麥當勞沒有向趙某支付款項，也沒有上法院起訴。

據悉，北京麥當勞食品有限公司成立於1991年3月，註冊資本為2,080萬美元，法定代表人為張家茵。該公司的兩大股東分別為北京三元食品股份有限公司（A股上市公司）和金拱門合資企業控股有限公司，各自持股比例為50%。