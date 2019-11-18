麥當勞CEO與同事戀愛遭解僱　研究：辦公室戀情有利工作與感情

偶像劇中辦公室戀愛的劇情總是甜蜜又美好，一起上下班的生活充滿小情趣。只是現實中的辦公室戀愛不如想像般浪漫，有機會與期望的充滿落差，更隨時因為關係而丟掉工作。

麥當勞行政總裁Steve Easterbrook因與同事談戀愛，違反了公司有關個人行為的政策而被解僱。（Getty Images）

近日麥當勞向外界公佈解僱行政總裁Steve Easterbrook的消息，原因是他與同事談戀愛違反了公司有關個人行為的政策，結果兩人同時被公司解除職務。麥當勞董事會認為Steve Easterbrook當初開展這段辦公室戀情是個「錯誤的決定」，經投票後決定終止其職務。

有研究指出兩個人從陌生人變成密友只需200小時，所謂日久生情，由同事變情人看似如此理所當然。（《金秘書為何那樣》劇照）

外國公司列明禁止辦公室戀愛的條例並非新鮮事，不過根據美國媒體Business Insider的報導，上班族每年至少花1,680小時於辦公室，換句話你與同事相處的時間比任何人都多。Business Insider亦報導了美國坎薩斯大學的研究，指出兩個人從陌生人變成密友只需200小時，所謂日久生情，由同事變情人看似如此理所當然。

瑞典哥德堡大學發表的一份研究報告指出，辦公室戀愛其實擁有潛在的正面影響。（《金秘書為何那樣》劇照）

英國大型招聘公司Totaljobs訪問了5,795位上班族，當中有三分之二表示會考慮與同事約會；22%的受訪者表示自己的另一半是於工作場所遇到的。關注心理健康的應用程式Remente創辦人David Brudö認為，辦公室的環境比透過交友應用程式更容易認識了解一個人。因為當兩人朝夕相對時，你會知道對方處理問題的方法、在壓力下的表現以及與其他同事的互動，從而觀察出對方真實的一面。

辦公室戀愛於外國是常見的關係（《金秘書為何那樣》劇照）

瑞典哥德堡大學發表的一份研究報告指出，辦公室戀愛其實擁有潛在的正面影響。有正在發展辦公室戀愛的受訪者指這種關係令他感到高興，並促使他更積極工作。同時情侶會更了解對方的工作壓力，這種「同聲同氣」的態度有利關係發展。

【按圖看】辦公室戀愛無疑是浪漫的關係，不過一旦感情出現破裂，隨時出現難以收拾的負面問題：

參考資料：Business Insider