安聯：若社會局勢轉好　港股有25%反彈空間

展望明年股票市場，安聯亞太區股票首席投資總監陳致強認為，明年經濟放慢機會大於衰退，而中美貿易協議符合兩國利益，明年會偏好股票等風險資產，非美國市場會逆轉今年走勢，跑贏美國市場。

他認為，本港經濟第3季進入技術性衰退，但實體經濟和市場走勢不一定掛鉤，指港股8月已見底，下行空險有限，但向上仍需有正面因素刺激，包括如社會局勢轉好，令本土板塊回復正常，貿易戰能否達成協議，以及明年會否有更多新股上市，這些都是利好因素，但市場現時忽視。

他說，港股估值現時較歷史平均低一個標準差，若能解決政治因素，可較現價有超過兩成的上行空間，但若不能解決政治因素，則看不見有上行空間。

料中國GDP增長放緩至6%

A股方面，安聯投資基金經理黃瑞麒預計，明年中國經濟增長放緩至6%或略低於6%，惟相信市場已有充分預期，而影響A股估值短期因素包括貿易戰和經濟增長情況。

他說，A股未來12月市盈率及市賬率比歷史平均為低，處於吸引估值，因預期明年A股盈利仍可達高單位數增長，以及行業選股和增值空間較多，故對明年A股看法審慎樂觀看法。

他提到電動車板塊受內地減補貼所影響，惟展望明年，內地仍會鼓勵生產電動車，雖下遊行業競爭激烈，但受惠拓大電池生產的訂單增長，看好電池生產商等上遊行業。