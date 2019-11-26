中印經濟增幅放緩　韓媒：帶給亞洲經濟新的挑戰與機遇

隨着中印等國經濟增長率放緩，韓國等依賴出口的國家的經濟發展面臨着嚴重挑戰，同時也迎來了新的機會。

韓國《東亞日報》11月25日報道，據預測，明年韓國的出口將很難恢復。中國和印度的經濟放緩加劇了亞洲經濟圈的不確定性，亞洲經濟圈佔韓國出口的60％。

中國的經濟增長逐步放緩。（VCG）

當然，還有分析認為，隨着主要產業的重組壓力，在材料和零部件產業以及基礎設施建設和韓流產業中將出現新的機會。

現代經濟研究院24日在2020年《工業經濟的十大特徵和意義的報告》中顯示，隨着國際環境步入低增長趨勢，韓國出口的比重在亞洲經濟圈的不確定性會繼續增加，這也成為影響韓國經濟的主要因素。

國際貨幣基金組織（IMF）預測，2020年亞洲發展中國家的經濟增長率為6.0％，與今年的5.9％相似。但是，現代經濟研究院認為，中國經濟增長預測將保持在5％左右，印度的增長率也從2018年第一季度的8.1％急劇下降到現在第二季度的5.0％。中國和印度的經濟增長率最近有所下降，這可能會帶來比預期更大的風險。

隨着貿易保護主義的擴散，全球價值鏈的減弱，也是影響韓國出口的一個重大因素。國際勞動分工的減弱，給半成品出口依賴度超過70％的韓國帶來沉重負擔。

2020年正在惡化的製造業界和建築業界的重組壓力也將增加。這是因為在銷售疲軟的情況下庫存積壓，讓行業的運營利潤率為5.2％，刷新五年來的最低紀錄。信息技術（IT）和造船業很有可能反彈，但汽車和鋼鐵將很難擺脱衰退。

當然還會有新的發展機會。儘管日本的出口法規表明，製造業半成品的韓國國產化僅為70％，但材料、零件和設備行業的韓國國產化有望加速。此外，在建築行業整體低迷的背景下，韓國政府擴大社會間接資本預算預計將為基礎設施行業提供機會。

也有觀察表明，在韓國政府和私營部門為培育新的增長引擎以克服旗艦行業的危機階段的努力中，可以湧現出新的經濟增長機會。如果沒有明確的行業來驅動未來的增長，那麼除了半導體之外，農業食品、消費品、可充電電池和生物健康可能會重新出現。據分析，隨着以韓流為代表的韓流產業的發展，消費和旅遊業也有可能增長。