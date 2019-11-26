中國ETF規模5年內或成亞洲區一哥　未來或推科創板ETF

近幾年來，中國上交所ETF市場規模從交易量上看為亞洲第一，市值排名亞洲第二，僅次於東京證券交易所。

《第一財經》今日報道，已有越來越多的機構認為，中國的交易型開放式指數基金（ETF）市場成長潛力巨大，隨着QFII（合格境外機構投資者）限額的取消，外資有望加速在境外發行掛鈎中國債券和A股（尤其是前者）的ETF，同時，外資也有望加速佈局已在上海證券交易所（上交所）、深圳證券交易所（深交所）上市的股債ETF。

上交所副總經理劉逖近期表示，中國ETF誕生15年來，市場規模穩步上升、產品類型不斷豐富。他也表示將持續擴大ETF標的範圍，完善ETF佈局，未來或將推出科創板ETF。

2004年底，上證50ETF成立，成為中國境內第一隻ETF，並為中國ETF市場揭開了帷幕。劉逖表示，截至2019年11月11日，中國境內掛牌交易ETF共241隻，總市值約6,700億元人民幣。2018年全年上交所各類ETF的交易總額超過7萬億元人民幣。

摩根資管貝塔策略亞太總監、董事總經理司馬非（Philippe El-Asmar）表示，中國ETF市場可能滯後於歐美市場10年，「但我們預計，中國ETF市場可能會在5年內擴容至5,000億美元的容量，超過日本成為亞洲最大的ETF市場。」

目前，中國債市市值是全球債市的13%，但外資持有比例僅3%；中國股市市值是全球的10%，外資持有比例僅3%。不難想象，這種超低配的情況長期而言一定會發生變化。